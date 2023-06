Alessandra Keller fährt im Short Track in Lenzerheide auf den 2. Rang. Die Schweizerin muss sich nur der Schwedin Jenny Rissveds geschlagen geben. Pauline Ferrand-Prévot (FRA) komplettiert das Podest.

Die anderen Schweizerinnen können nicht mit der Spitzengruppe mithalten.

Bei den Männern gibt es keinen Schweizer Podestplatz. Mathias Flückiger wird als bester Schweizer 6. Schurter landet wegen eines Sturzes nur auf dem 16. Rang.

Jenny Rissveds feierte in Lenzerheide den 3. Sieg im Short Track in Folge. Alessandra Keller konnte in der letzten Runde nicht mehr mit der Schwedin mithalten und klassierte sich am Ende auf dem starken 2. Platz. Die 27-Jährige behielt im Schlusssprint mit der Französin Pauline Ferrand-Prévot das bessere Ende für sich.

Als 2. Schweizerin in den Top 10 klassierte sich Sina Frei auf dem 8. Rang. Die Zürcherin wagte 3 Runden vor Schluss einen Fluchtversuch, wurde aber schnell gestellt und konnte dann mit der Spitzengruppe nicht mehr mithalten. Linda Indergand (15.) und Jolanda Neff (17.) fuhren im Schongang. Steffi Häberlin und Ramona Forchini wurden 21. respektive 23.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Downhill und Cross-Country-Rennen in Lenzerheide wie folgt bei SRF:

Rennen Downhill Frauen: Samstag, 12:55 Uhr – SRF zwei & Sport App

Samstag, 12:55 Uhr – SRF zwei & Sport App Rennen Downhill Männer: Samstag, 13:50 Uhr – SRF zwei & Sport App

Samstag, 13:50 Uhr – SRF zwei & Sport App Rennen Cross-Country Frauen: Sonntag, 12:50 Uhr – SRF zwei & Sport App

Sonntag, 12:50 Uhr – SRF zwei & Sport App Rennen Cross-Country Männer: Sonntag, 15:20 Uhr – SRF info & Sport App

Flückiger wird 6. – Schurter mit Sturz

Die rennentscheidende Szene ereignete sich in der 8. Runde: Nino Schurter wurde in aussichtsreicher Position vom Short-Track-Weltmeister Samuel Gaze zu Fall gebracht. Der Neuseeländer wurde von einem anderen Fahrer bedrängt und konnte den Sturz nicht vermeiden – zum Unglück des Schweizers. Am Ende klassierte sich der 37-jährige Routinier auf dem 16. Rang. Dadurch wird Schurter das Rennen vom Sonntag nur von der 2. Startreihe aus in Angriff nehmen.

Schliessen 00:29 Video Gaze bringt Schurter zu Fall Aus Sport-Clip vom 09.06.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden. 02:23 Video Schurter: «Hatte keine Chance um auszuweichen» Aus Sport-Clip vom 09.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 23 Sekunden.

Gewonnen hat das Rennen der deutsche Luca Schwarzbauer. Er distanzierte am Schluss seine Konkurrenz recht deutlich. Jordan Sarrou (FRA) und Sebastien Fini Carstensen (DEN) machten Platz 2 und 3 unter sich aus. Der Franzose hatte am Ende aber die besseren Beine.

Mathias Flückiger wurde als bester Schweizer 6. Lars Forster (7.), Vital Albin (9.) und Marcel Guerrini (10.) klassierten sich ebenfalls in den Top-10.