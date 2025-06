Mountainbike in Leogang

Nicole Koller fährt beim Short-Track-Rennen im österreichischen Leogang auf den 3. Platz.

Puck Pieterse (NED) gewinnt vor Gesamtweltcup-Leaderin Samara Maxwell (AUS).

Lars Forster verpasst beim Sieg von Christopher Blevins (USA) als Vierter das Podest knapp.

Nicole Koller, die aktuelle Nummer 1 im Schweizer Moutainbike und Zweite im Gesamtweltcup, hat nach ihrem zweiten Platz in Araxa (BRA) den zweiten Podestplatz der Saison im Short Track herausgefahren.

Die 28-Jährige teilte sich das Rennen im österreichischen Leogang sehr gut ein und hatte in der letzten Runde noch genügend Energie im Tank, um sich die Südafrikanerin Candice Lill und damit den dritten Rang noch zu schnappen.

Pieterse siegt

Als erste ins Ziel fuhr Puck Pieterse. Die Niederländerin setzte sich bereits nach der vierten von acht Runden an die Spitze und fuhr danach einen ungefährdeten Sieg ein. Hinter Pieterse komplettierte die Leaderin im Gesamtweltcup, Samara Maxwell (AUS), das Podest.

Die restlichen Schweizerinnen vermochten nicht mit den Schnellsten mithalten. Alessandra Keller als 7. und Ramona Forchini (10.) konnten das Rennen aber in den Top 10 beenden. Jolanda Neff, die nach der ersten Runde kurz in Führung gelegen hatte, musste sich am Ende als 30. klar geschlagen geben.

Vierter Triumph für Blevins

Bei den Männern gab es erneut kein Vorbeikommen an Christopher Blevins (USA). Der Gesamtweltcup-Leader fuhr über das ganze Rennen in der Spitzengruppe mit, schaltete in der Schlussrunde nochmal einen Gang höher und holte sich den bereits vierten Saisonsieg im Short Track. Hinter ihm klassierten sich Martin Vidaurre Kossmann aus Chile und Charlie Aldridge (GBR).

Lars Forster musste sich mit dem unglücklichen vierten Platz begnügen. Für den 31-Jährigen bedeutet dies das beste Saisonergebnis im Short Track. Ebenfalls über ein gutes Resultat durfte sich Fabio Püntener freuen, welcher sich nach einem Fotofinish direkt hinter Landsmann Forster als 5. klassierte.

Weniger gut lief es dem Altmeister Nino Schurter. Der 39-Jährige musste das Rennen nämlich bereits zu Beginn der vierten Runde aufgeben. Zuletzt hatte Schurter in der Saison 2022 nach einem Sturz in Snowshoe (USA) ein Rennen nicht beenden können.

So geht es weiter

Am Sonntag stehen in Leogang die Cross-Country-Rennen auf dem Programm. Die Frauen starten um 13:00 Uhr, für die Männer beginnt der Wettkampf um 15:00 Uhr. Beide Rennen sehen Sie live bei SRF.