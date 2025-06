Mountainbike in Leogang

Nicole Koller fährt beim Short-Track-Rennen im österreichischen Leogang auf den 3. Platz.

Puck Pieterse (NED) gewinnt vor Gesamtweltcup-Leaderin Samara Maxwell (AUS).

Das Rennen der Männer ist noch im Gang.

Nicole Koller, die aktuelle Nummer 1 im Schweizer Moutainbike und Zweite im Gesamtweltcup, hat nach ihrem zweiten Platz in Araxa (BRA) den zweiten Podestplatz der Saison im Short Track herausgefahren.

Die 28-Jährige teilte sich das Rennen im österreichischen Leogang sehr gut ein und hatte in der letzten Runde noch genügend Energie im Tank, um sich die Südafrikanerin Candice Lill und damit den dritten Rang noch zu schnappen.

Pieterse siegt

Als erste ins Ziel fuhr Puck Pieterse. Die Niederländerin setzte sich bereits nach der vierten von acht Runden an die Spitze und fuhr danach einen ungefährdeten Sieg ein. Hinter Pieterse komplettierte die Leaderin im Gesamtweltcup, Samara Maxwell (AUS), das Podest.

Die restlichen Schweizerinnen konnten nicht mit den Schnellsten mithalten. Alessandra Keller als 8. und Ramona Forchini (10.) konnten das Rennen aber in den Top 10 beenden. Jolanda Neff, die nach der ersten Runde kurz in Führung gelegen hatte, musste sich am Ende als 30. klar geschlagen geben.

So geht es weiter

Am Sonntag stehen in Leogang die Cross-Country-Rennen auf dem Programm. Die Frauen starten um 13 Uhr, für die Männer beginnt der Wettkampf um 15:00 Uhr. Beide Rennen sehen Sie live bei SRF.