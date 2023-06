Mountainbike in Leogang

Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot (FRA) gewinnt das Short-Track-Rennen im österreichischen Leogang vor Puck Pieterse (NED) und Evie Richards (GBR).

Die Schweizerinnen spielen im Kampf um die Entscheidung keine Rolle.

Auch bei den Männern gibt es keinen Schweizer Podestplatz. Der Franzose Jordan Sarrou feiert seinen Premierensieg im Short Track.

Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot (FRA) hatte im letzten Aufstieg auf dem anspruchsvollen Rundkurs in Leogang noch Körner im Tank und konnte ihre niederländische Konkurrentin Puck Pieterse distanzieren. In der Abfahrt verwaltete sie ihren Vorsprung souverän. So feierte die Französin den ersten Saisonsieg im Short Track. Das Podest komplettierte die Britin Evie Richards.

01:23 Video Ferrand-Prévot lässt Pieterse stehen und siegt im Short Track Aus Sport-Clip vom 16.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Die Schweizerinnen spielten im Kampf um den Tagessieg keine Rolle. Alessandra Keller (11.) musste die Spitzenfahrerinnen nach der 2. Runde ziehen lassen und fuhr anschliessend nicht mehr am Limit. Auch Sina Frei und Jolanda Neff schonten ihre Kräfte für das Cross-Country-Rennen am Sonntag und belegten die Ränge 16 und 17. Steffi Häberlin, Linda Indergand und Ramona Forchini fuhren auf die Plätze 20, 23 und 25.

Schweizer verpassen Podest deutlich

Bei den Männern konnte Mathias Flückiger, der im Short Track im österreichischen Leogang zuletzt zweimal hintereinander gewonnen hatte, bis zur vorletzten Runde in der Spitzengruppe mitfahren. Dann fiel er aufgrund eines Fahrfehlers im Aufstieg aber aus der Entscheidung. Flückiger wurde anschliessend regelrecht durchgereicht und kam als 24. ins Ziel.

Stattdessen kam der Franzose Jordan Sarrou zum Premieren-Sieg im Short Track. Er verschärfte das Tempo in der letzten Steigung erfolgreich und fuhr solo über die Ziellinie. Der Deutsche Luca Schwarzbauer holte sich vor dem Letten Martins Blums noch den zweiten Platz.

00:41 Video Die Zieleinfahrt beim Männer-Rennen Aus Sport-Clip vom 16.06.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Nino Schurter beendete das Rennen als bester Schweizer auf dem 17. Rang, unmittelbar vor seinen Landsmännern Lars Forster und Marcel Guerrini. Thomas Litscher und Vital Albin belegten die Plätze 26 und 27.

So geht es weiter

Am Sonntag finden in Leogang die Cross-Country-Rennen statt. Die Frauen starten um 13 Uhr, für die Männer beginnt der Wettkampf um 15:30 Uhr. Beide Rennen sehen Sie live bei SRF.