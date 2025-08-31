Kurz vor der Mountainbike-WM in Crans-Montana wird Alessandra Keller beim Cross-Country-Rennen der Frauen im französischen Les Gets Zweite.

Die 29-jährige Nidwaldnerin überholt auf den letzten Metern die Weltcup-Führende Samara Maxwell (NZL). Die Schwedin Jenny Rissveds gewinnt souverän.

Bei den Männern fährt Mathias Flückiger auf Rang drei. Luca Martin feiert vor Luca Braidot (ITA) einen Heimsieg.

Der Zeitpunkt für einen Exploit hätte nicht besser sein können: Wenige Tage vor der Heim-WM in Crans-Montana hat Alessandra Keller in Les Gets den 2. Platz herausgefahren. Es ist ihr zweites Cross-Country-Podest in Folge nach Rang 2 in Pal Arinsal (AND). Nach einem etwas schwierigen Saisonstart zeigt Kellers Formkurve klar nach oben.

In der Schlussrunde lieferte sich Keller einen Zweikampf mit der Neuseeländerin Samara Maxwell und bewies dabei den längeren Atem. Da die Schwedin Jenny Rissveds an der Spitze ein einsames Rennen gefahren war, kam es im Cross-Country zur gleichen Podestreihenfolge wie zwei Tage zuvor im Short Track.

Mit Jolanda Neff, die Neunte wurde, fuhr noch eine weitere Schweizerin in die Top 10. Ginia Caluori, Nicole Keller und Sina Frei belegten die Plätze 12 bis 14.

Flückiger bereit für die WM

Bei den Männern realisierte Mathias Flückiger bei der WM-Hauptprobe den 3. Rang und damit sein zweites Cross-Country-Podest in dieser Saison (nach Platz 2 in Leogang). Der 36-Jährige hatte zwischenzeitlich gar in Führung gelegen, auf der letzten Runde und knapp 10 Minuten vor Schluss musste er jedoch den Italiener Luca Braidot vorbeiziehen lassen.

Dieser hielt sich bis etwa 4 Minuten vor der Ziellinie an der Spitze, ehe der Franzose Luca Martin bei einem Anstieg zum Überholmanöver ansetzte und letztlich die Führung übernahm. Den ersten Weltcup-Sieg, noch dazu vor frenetischem Heimpublikum, liess sich der 22-Jährige nicht mehr nehmen. Martin erreichte 12 Sekunden vor Braidot und 19 Sekunden vor Flückiger das Ziel. Fabio Püntener wurde Neunter, Marcel Guerrini 13., Dario Lillo 14. und Rekord-Weltmeister Nino Schurter 16.

Eine beeindruckende Leistung zeigte ein gewisser Mathieu van der Poel. Der Niederländer wurde bei seiner Rückkehr auf das Mountainbike Sechster und meldete damit seine Ambitionen für die Rennen im Wallis an.

WM im Wallis folgt

An der WM in Crans-Montana findet das Cross-Country-Rennen der Frauen am Samstag, 13. September, statt; jenes der Männer am Sonntag, 14. September. Eine Woche darauf macht der Weltcup in Lenzerheide Halt, bevor im Oktober die beiden letzten Rennen der Saison in Nordamerika ausgetragen werden.

Mountainbike-Weltcup