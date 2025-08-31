Kurz vor der Mountainbike-WM in Crans-Montana wird Alessandra Keller beim Cross-Country-Rennen der Frauen im französischen Les Gets Zweite.

Die 29-jährige Nidwaldnerin überholt auf den letzten Metern die Weltcup-Führende Samara Maxwell (NZL). Die Schwedin Jenny Rissveds gewinnt souverän.

Der Zeitpunkt für einen Exploit hätte nicht besser sein können: Wenige Tage vor der Heim-WM in Crans-Montana hat Alessandra Keller in Les Gets den 2. Platz herausgefahren. Es ist ihr zweites Cross-Country-Podest in Folge nach Rang 2 in Pal Arinsal (AND). Nach einem etwas schwierigen Saisonstart zeigt Kellers Formkurve klar nach oben.

In der Schlussrunde lieferte sich Keller einen Zweikampf mit der Neuseeländerin Samara Maxwell und bewies dabei den längeren Atem. Da die Schwedin Jenny Rissveds an der Spitze ein einsames Rennen gefahren war, kam es im Cross-Country zur gleichen Podestreihenfolge wie zwei Tage zuvor im Short Track.

Nef auch in Top-10

Mit Jolanda Neff, die Neunte wurde, fuhr noch eine weitere Schweizerin in die Top 10. Ginia Caluori, Nicole Keller und Sina Frei belegten die Plätze 12 bis 14.

Nun steht die WM im Wallis an. Das Cross-Country-Rennen der Frauen findet am Samstag, 13. September, statt. Eine Woche darauf macht der Weltcup in Lenzerheide Halt, bevor im Oktober die beiden letzten Rennen der Saison in Nordamerika ausgetragen werden.

Mountainbike-Weltcup