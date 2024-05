Am Montag nach den Rennen in Nove Mesto (CZE) vergibt Swiss Cycling die Mountainbike-Startplätze für die Olympischen Spiele in Paris.

Am Montag, nach den Weltcuprennen im tschechischen Nove Mesto ist es soweit, dann werden die Schweizer Mountainbikerinnen und Mountainbiker für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris selektioniert. Nur je zwei Frauen und Männer werden die Schweiz vertreten dürfen. Entsprechend blicken die Fahrerinnen und Fahrer ungewiss in den Sommer.

Gerade bei den Frauen ist die Situation speziell. Denn 2021 in Tokio hatte die Schweiz mit Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand das ganze Podest gestellt.

Nun steht Swiss Cycling vor dem schwierigen Entscheid, wer nach Paris gehen darf, wobei sich der Verband an folgenden Kriterien orientiert: Um überhaupt für die Selektion infrage zu kommen, müssen die Fahrerinnen und Fahrer mindestens einmal seit Saisonbeginn 2023 bei einem Weltcuprennen (oder an der WM) in den Top 8 klassiert gewesen sein. Erfüllen dies mehrere, spielen andere Faktoren wie die Teamfähigkeit, die Leistungen in dieser Saison oder das bisherige Abschneiden an Grossanässen eine Rolle.

Frei, Silbergewinnerin in Tokio, kann in Nove Mesto verletzungsbedingt nicht teilnehmen und scheidet dadurch wohl aus.

Mein generelles Ziel ist es, eine der besten Mountainbikerinnen zu sein. Wenn ich das bin, bin ich auch bei Olympia an der Startlinie.

Alessandra Keller hat seit Tokio regelmässig gute Leistungen abgeliefert. Sie gibt sich selbstbewusst: «Mein generelles Ziel ist es, eine der besten Mountainbikerinnen zu sein. Wenn ich das bin, bin ich auch bei Olympia an der Startlinie.»

Stand jetzt ist sie auf Kurs. In der noch jungen Weltcupsaison ist sie die beste Schweizerin im Gesamtklassement. Aufgrund dessen rechne sie mit der Selektion.

03:44 Video Keller: «Es ist sehr schwierig, es überhaupt an Olympia zu schaffen» Aus Sport-Clip vom 24.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 44 Sekunden.

Neff gibt sich entspannt

Nicht einmal die Olympiasiegerin von Tokio ist sicher dabei. Neff macht sich aber keinen zu grossen Druck: «Wenn ich nach Paris gehe, will ich nur in Topform gehen.» Weiter meint sie: «Wenn ich die Selektion schaffe und gut in Form bin, macht es Sinn.» Mit einem Lachen fügt sie an: «Daher würde es mich sehr freuen, wenn ich jetzt in guter Verfassung wäre.»

Schliessen 01:06 Video Neff: «Es wird sich von alleine entscheiden» Aus Sport-Clip vom 24.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden. 01:29 Video Koller: «Die Selektion ist natürlich häufig ein Thema» Aus Sport-Clip vom 24.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Einerseits muss man die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele am Laufen halten, andererseits aber auch Leistungen bringen, um überhaupt dabei zu sein.

Schurter noch im Ungewissen

Auch bei den Männern kann sich ein Olympiasieger seiner Selektion noch nicht sicher sein. Nino Schurter, der 2016 in Rio reüssiert hatte, kann noch keine Reise nach Paris planen. Ein Höhentrainingslager als Vorbereitung für die Spiele sei aber ab nächster Woche geplant.

Eine schwierige Situation: «Einerseits muss man die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele am Laufen halten, andererseits aber auch Leistungen bringen, um überhaupt dabei zu sein.» Dass noch nicht klar ist, ob er mit einer Olympia-Teilnahme planen könne, «bringe Extranervosität mit sich». Schurter sei «froh, wenn die Selektion durch ist».

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Mountainbike-Rennen in Nove Mesto (CZE) können Sie live bei SRF verfolgen: Short Track, Frauen und Männer, am Samstag ab 10:30 Uhr auf SRF zwei

Cross-Country der Frauen, am Sonntag ab 10:15 Uhr auf SRF info

Cross-Country der Männer, am Sonntag ab 14:00 Uhr im Stream und in der SRF Sport App

Der beste Schweizer im Gesamtklassement nach 2 Rennwochenenden ist Filippo Colombo. Der 26-Jährige darf sich auch berechtigte Hoffnungen auf eine Selektion machen. Es bleibt also ebenso ungewiss wie spannend, wer die Schweiz an den Mountainbike-Rennen an den Olympischen Spielen vertreten wird.

Weitere Schweizer Stimmen