Mountainbike in Val di Sole

Alessandra Keller fährt im Short-Track-Rennen der Frauen in Val di Sole (ITA) auf Rang 4 und verpasst einen Podestplatz hauchdünn.

Bei den Männern werden Mathias Flückiger und Nino Schurter auf der letzten Runde durchgereicht.

Alessandra Keller fehlte am Ende lediglich 1 Sekunde auf das Podest. Die Gesamtweltcup-Siegerin der vergangenen Saison hatte sich auf der 5. von 7 Runden mit einer 6-köpfigen Gruppe absetzen können. In der Folge war sie stets an der Spitze präsent, musste dann aber auf der letzten Runde leicht abreissen lassen.

Der Sieg ging an die Österreicherin Laura Stigger, die sich im Schlussspurt hauchdünn gegen die Niederländerin Puck Pieterse durchsetzen konnte. Keller ihrerseits wurde auf den letzten Metern von der Französin Pauline Ferrand Prevot übersprintet.

Mit Jolanda Neff (7.), Ramona Forchini (8.) und Sina Frei (9.) schaffen es 4 weitere Schweizerinnen in die Top 10.

Schurter und Flückiger müssen abreissen lassen

Bei den Männern waren Nino Schurter und Mathias Flückiger lange an der Spitze präsent. Im letzten Anstieg wurde das Schweizer Duo dann aber durchgereicht. Flückiger wurde schliesslich 8., Schurter 10.

Der Sieg ging an Luca Schwarzbauer, der schon in Lenzerheide im Short Track triumphiert hatte. Er verwies den Südafrikaner Alan Hatherly und Joshua Dubau (FRA) auf die weiteren Plätze.