Der 37-jährige Bündner feiert bei seinem wohl letzten Auftritt am Heimrennen den 34. Weltcup-Triumph. Damit ist er nun alleiniger Rekordsieger vor dem Franzosen Julien Absalon.

Neben seinem Olympiasieg 2016, seinen 10 Weltmeistertiteln und 8 Gesamtweltcup-Siegen erreicht Schurter einen weiteren Meilenstein.

Im Rennen der Frauen fährt Alessandra Keller auf das Podest.

«Es ist das perfekte Märchen. Diesen Rekord beim Heimrennen zu holen, ist gewaltig»: Nino Schurter schaffte am Heim-Weltcup in Lenzerheide den nächsten Meilenstein in seiner glorreichen Karriere. Der 37-jährige Bündner errang seinen 34. Weltcupsieg im olympischen Cross-Country und avanciert zum alleinigen Rekordhalter vor seinem früheren französischen Rivalen Julien Absalon.

Für Schurter war es wohl das letzte Profi-Rennen in seiner Heimat. «Gestern kamen mir die Tränen, als wir darüber gesprochen haben. Aber ich wollte noch einmal alles zeigen – es ist das Tüpfelchen auf dem i», freute sich der Bündner nach dem Rennen.

01:22 Video Schurters letzte Meter auf dem Weg zum Rekordsieg Aus Sport-Clip vom 11.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Bei Rennmitte abgesetzt

Zwei Tage nach seinem glimpflich verlaufenen Sturz im Short Race setzte sich Schurter nach Rennmitte von seinem letzten Begleiter Mathias Flückiger ab und behauptete sich über die letzten dreieinhalb Runden solo an der Spitze.

Nun der grösste Mountainbiker

Der 34. Weltcupsieg ist sein dritter im Heimrennen unweit seines Wohnortes in Chur, zudem errang er am Fuss des Rothorns 2018 den siebten seiner nunmehr zehn WM-Titel. Dank dem Rekordsieg spricht in der Diskussion über den grössten Mountainbiker nun eine weitere bedeutende Zahl für ihn.

02:53 Video Schurter: «Es ist das perfekte Märchen» Aus Sport-Clip vom 11.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 53 Sekunden.

Einzig die zwei Goldmedaillen an Olympischen Spielen hat der 2018 zurückgetretene fünffache Weltmeister Absalon dem Schweizer voraus, der an den Sommerspielen seinerseits einen kompletten Medaillensatz vorweist.

Forster nicht in den Top 10

Der Südafrikaner Alan Hatherly (15 Sekunden Rückstand) und der Franzose Jordan Sarrou (+ 22 Sekunden) komplettierten das Podest. Mathias Flückiger, der kurzzeitig mit Schurter ein Spitzenduo bildete, musste sich mit Platz 11 begnügen, zwei Ränge hinter Thomas Litscher und zwei Plätze vor Lars Forster.

02:01 Video Frischknecht: «Es ist das Tüpfelchen auf dem i» Aus Sport-Clip vom 11.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

Nächste Saison muss Lenzerheide ohne Mountainbike-Weltcup auskommen. Grund dafür ist, dass die MTB-WM im Jahr 2025 in Crans-Montana stattfinden wird.