Im September 2025 finden im Kanton Wallis die ersten kombinierten Mountainbike-Weltmeisterschaften in der Geschichte statt. Innert 2 Wochen werden in 7 Disziplinen die Medaillen vergeben. Am Dienstag, genau drei Jahre vor Beginn des Events, ist die Vorbereitung feierlich lanciert worden.

«Es ist grossartig, dass wir unseren Sport nach Lenzerheide 2018 auch in einer anderen Schweizer Region mit einer WM noch näher zur Bevölkerung bringen können», sagte Jolanda Neff. «Das gibt dem ganzen Sport noch einmal grossen Auftrieb. Es wird ein grosses Fest für das Wallis und die ganze Schweiz.»

Ich will dann natürlich in Topform an der WM an den Start gehen.

Die Cross-Country-Olympiasiegerin war – ebenso wie Downhill-Weltcupsiegerin Camille Balanche – bei der Enthüllung eines das WM-Logo zeigenden Freskos im Herzen von Sion präsent. Obwohl es noch 3 Jahre bis zu den Heim-Titelkämpfen dauert, ist die Vorfreude bei Neff schon gross. «Ich will dann natürlich in Topform an der WM an den Start gehen.»

Ausgetragen werden die Titelkämpfe in Crans-Montana (Cross-Country), der Région Dents du Midi (Downhill), in Grächen (E-MTB), Leukerbad (Enduro), Verbier und Val d’Anniviers (Marathon), Monthey (Pumptrack), Zermatt (Short Track) und Sion (Eröffnungsfeier und Unterhaltung).

Es könnte eine Dynamik geben, wie man sie von Olympischen Spielen kennt.

Thomas Peter, Geschäftsführer von Swiss Cycling, blickt mit grosser Vorfreude auf den Grossanlass voraus: «Wir haben die Möglichkeit, die verschiedenen Mountainbike-Disziplinen erstmals in einem Event zu kombinieren. Es könnte eine Dynamik geben, wie man sie von Olympischen Spielen kennt. Das erhoffen wir uns natürlich.»