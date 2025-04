Mountainbikerin Nicole Koller wird beim Cross-Country-Rennen in Araxa (BRA) als beste Schweizerin 7.

Im Rennen der Männer zeigt Fabio Püntener ein starkes Rennen und belegt am Ende Rang 8.

Die Siege in Brasilien gehen an Jenny Rissveds (SWE) und Christopher Blevins (USA).

Nicole Koller kann auf einen sehr gelungenen Start in die Saison mit der Heim-WM im Wallis zurückblicken. Vor sechs Tagen erlebte die 28-jährige Zürcherin in Araxa, wo an zwei Wochenenden hintereinander gefahren wird, als Zweite über die olympische Distanz ihre Podest-Premiere im Weltcup. Am Freitag fuhr sie mit Platz 2 auch im Short Track erstmals unter die Top 3.

Im Cross-Country-Rennen vom Samstag war Koller jedoch nicht mehr in der Lage, in den Kampf um die Podestplätze einzugreifen. Mit Platz 7 gelang ihr aber erneut das beste Resultat einer Schweizerin. Sina Frei (9.) fuhr ebenfalls in die Top 10. Jolanda Neff belegte Rang 11, Ronja Blöchlinger schaffte als 13. ihr Karriere-Bestresultat, während sich Alessandra Keller mit Platz 22 begnügen musste.

Solosieg für Rissveds

An der Spitze feierte Jenny Rissveds einen Solosieg. Bereits auf der 4. von 9 Runden setzte die Schwedin zum entscheidenden Angriff an. Die 30-Jährige riss eine Lücke auf, baute den Vorsprung kontinuierlich aus und siegte nach über 50-minütiger Flucht souverän.

Dahinter sicherte sich Samara Maxwell, die Siegerin der Vorwoche, Platz 2. Im Kampf um Position 3 setzte sich Short-Track-Spezialistin Evie Richards auf den letzten Metern gegen Jennifer Jackson aus Kanada durch.

Püntener überrascht an der Spitze

Auch im Rennen der Männer gab es für die Schweiz keinen Podestplatz. Fabio Püntener fuhr nach einem aktiven Rennen auf Rang 8 und realisierte damit sein bestes Resultat der Karriere. Der Urner startete zweimal in der Verpflegungszone einen Angriff und setzte sich an die Spitze. Auch die 10. und letzte Runde nahm er so von der Spitze aus in Angriff. Entscheidend absetzen konnte er sich allerdings nicht.

Der Sieg ging an Christopher Belvins. Der US-Amerikaner griff auf der letzten Runde im steilen Anstieg an und führte die entscheidende Selektion herbei. Nur seine Specialized-Factory-Racing-Teamkollegen Martin Kossmann Vidaurre (CHI) und Adrien Boichis (FRA) konnten die Pace mitgehen und sicherten sich hinter Blevins die Ränge 2 und 3.

Filippo Colombo (23.), Mathias Flückiger (24.) und Nino Schurter (25.) hatten mit den Spitzenplätzen nichts zu tun, wobei Colombo Pech bekundete. Der Tessiner konnte sich bis zur 6. Runde in der Spitzengruppe behaupten, wurde dann aber von einem Sturz zurückgeworfen.

So geht's weiter

Nach den beiden Weltcup-Wochenenden in Brasilien zum Saisonauftakt folgt nun bereits eine längere Pause. Erst in 6 Wochen geht es im tschechischen Nove Mesto mit den nächsten Rennen weiter.

