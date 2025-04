Mountainbikerin Nicole Koller fährt im Short-Track-Rennen von Araxa (BRA) beim Sieg von Evie Richards (GBR) als 2. aufs Podest.

Bei den Männern besorgt Nino Schurter den Schweizern als 3. den 1. Podest-Platz im Short Track seit einem Jahr.

Ronja Blöchlinger (6.), Alessandra Keller (7.), Thomas Litscher (8.), Sina Frei (10.) und Filippo Colombo (10.) fahren derweil in die Top 10.

Im letzten Anstieg des Tages fasste sich Nicole Koller, die am letzten Sonntag in Araxa ihren 1. Podestplatz im Weltcup gefeiert hatte, ein Herz und griff an. Einzig Evie Richards konnte das Tempo der Schweizerin mitgehen und nach der anschliessenden Abfahrt kontern. Rund 20 Sekunden vor der Zieleinfahrt setzte die Britin dann zum entscheidenden Konter an.

So verpasste Koller ihren 1. Sieg im Weltcup zwar knapp, fuhr als 2. aber erstmals in ihrer Karriere im Short Track in die Top 3. Dahinter sicherte sich die Schwedin Jenny Rissveds Rang 3. Die Schweizerinnen waren dank Koller nun in den letzten 6 Short-Track-Rennen immer auf dem Podest vertreten.

Blöchlinger mit Ausrufezeichen

Aber auch die weiteren Schweizerinnen wussten zu überzeugen. Die 23-jährige Ronja Blöchlinger fuhr mit Schlussrang 6 ihr deutlich bestes Karriere-Resultat heraus. Unmittelbar dahinter folgte Alessandra Keller, die vor Wochenfrist noch auf dem Podest gestanden hatte. Auch Sina Frei erreichte das Ziel gerade noch in den Top 10.

Schurter beendet Podest-Durststrecke

Rund 40 Minuten nach Koller jubelte auch bei den Männern ein Schweizer über einen Podestplatz. Nino Schurter konnte sich auf der letzten Runde mit 2 Konkurrenten absetzen. Im Kampf um den Sieg fehlten ihm aber die Kräfte. So fuhr der 38-Jährige als erster Schweizer seit Thomas Litscher vor fast einem Jahr auf das Treppchen.

Den Tagessieg sicherte sich derweil der entfesselte Christopher Blevins vor dem Franzosen Victor Koretzky. Dahinter klassierten sich mit Litscher und Filippo Colombo (10.) noch 2 weitere Schweizer in den Top 10. Youngster Dario Lillo (23.) verpasste diese nur knapp. Mathias Flückiger musste das Rennen aufgeben.

So geht's weiter

Im Vergleich zum letzten Wochenende stehen die Cross-Country-Rennen bereits am Samstag auf dem Programm. Die Wettkämpfe der Frauen (ab 18:00 Uhr) und der Männer (ab 19:40 Uhr) sehen Sie live auf SRF info oder in der Sport App.

World Series in Araxa