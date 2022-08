Jolanda Neff holt für die Schweiz an der Mountainbike-WM in Les Gets (FRA) die 5. Medaille. Im Cross Country wird sie Zweite.

Nach ihrem Weltmeistertitel 2017 und Silber 2019 ist es die 3. WM-Medaille für die St. Gallerin in der olympischen Disziplin.

Der Sieg geht an die überlegene Französin Pauline Ferrand-Prévot.

Mit einem klugen Rennen hat sich Jolanda Neff an der WM in Les Gets im Cross Country die Silbermedaille gesichert. Die Olympiasiegerin fiel nach einem starken Start vorübergehend hinter die Spitze zurück, fuhr aber unbeirrt ihren Rhythmus weiter und konnte kurz nach Rennhälfte wieder zu Landsfrau Alessandra Keller und Haley Batten (USA) auf den Rängen 2 und 3 aufschliessen.

Wenig später liess Neff ihre Konkurrentinnen stehen und errang ihre insgesamt dritte WM-Medaille im Cross Country. Keller, am Freitag im Short Track noch auf dem Silberrang, musste Batten ziehen lassen und am Schluss mit dem 5. Platz vorliebnehmen. 1:33 Minuten verlor sie auf Battens Bronzemedaille.

02:00 Video Neff: «WM-Rennen ist immer extrem hart» Aus Sport-Clip vom 28.08.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

Ferrand-Prévot vorne unangefochten

Erneut in einer eigenen Liga fuhr Pauline Ferrand-Prévot, die die dritte Medaille innert 8 Tagen holte. Nach Silber an der EM in München vor einer Woche und WM-Gold im Short Track am Freitag gab es für die französische Lokalmatadorin noch einmal Gold. Ferrand-Prévot setzte sich bereits früh von der Konkurrenz ab und fuhr an der Spitze ein einsames Rennen. Der 4. WM-Titel im Cross Country nach 2015, 2019 und 2020 war hochverdient – im Ziel betrug ihr Vorsprung 1:35 Minuten auf Neff.

Einen bitteren Ausgang nahm das Rennen für Sina Frei. Die Bronzemedaillen-Gewinnerin des Vorjahres, die ihre Saisonplanung auf die WM ausrichtete, hatte sich in der Nacht nicht wohl gefühlt und sich übergeben müssen. Trotzdem trat sie an, stieg aber in der 5. Runde aus. Linda Indergand (17.) verzeichnete Pech mit einem platten Hinterreifen. Steffi Häberlin (21.) und Ramona Forchini (22.) verpassten die Top 20.