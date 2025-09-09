Finn Treudler wird im U23-Short-Track-Rennen in Zermatt Zweiter. Bei den Frauen ist Lea Huber (8.) beste Schweizerin.

Im Short-Track-Rennen der U23 hat Finn Treudler an der Mountainbike-WM im Wallis die Silbermedaille gewonnen. Allerdings hätte es für den Zürcher, der am Mittwoch seinen 22. Geburtstag feiert, in Zermatt auch Gold sein können.

Erst auf den Schlussmetern musste sich Treudler, der über das gesamte Rennen immer wieder in Führung gelegen hatte, Adrien Boichis geschlagen geben. Der 22-jährige Franzose hatte an der Mountainbike-EM in Melgaco (POR) Ende Juli im Cross Country bereits Gold gewonnen, Treudler holte damals Bronze.

Mit Nicolas Halter (8.) und Maxime L'Homme (10.) klassierten sich in Zermatt noch zwei weitere Schweizer in den Top 10. Khalid Sidahmed landete auf Rang 24 und Loris Hättenschwiler auf dem 33. Platz.

Schweizerinnen klar geschlagen

Im Rennen der Frauen konnten die Schweizerinnen nicht um die Medaillen mitreden. Anina Hutter legte einen starken Start hin und mischte ganz vorne mit. In der 4. von 8 Runden büsste die 20-Jährige wohl etwas für ihren Blitzstart und fiel nach und nach zurück. Am Ende resultierte Schlussrang 18. Beste Schweizerin war Lea Huber auf Rang 8.

Zur U23-Weltmeisterin im Short Track kürte sich Isabella Holmgren. Die Kanadierin war als Titelverteidigerin angetreten und setzte sich mit 20 Sekunden Vorsprung und mehr durch.