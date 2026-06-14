Alessandra Keller (3.) fährt beim Weltcup in Leogang/AUT erstmals in dieser Saison auf das Cross-Country-Podest.

Nicole Koller wird starke Vierte, Sina Frei reicht es nach drei Stürzen noch in die Top 10.

Der Sieg geht an die Schwedin Jenny Rissveds vor der Niederländerin Puck Pieterse.

Alessandra Keller ist im dritten Cross-Country-Rennen der Saison erstmals auf das Podest gefahren. Die Nidwaldnerin lieferte sich im Salzburger Land einen Zweikampf mit Puck Pieterse, den die Niederländerin dank ihren Qualitäten bergauf für sich entschied. Sie distanzierte die Schweizerin um 18 Sekunden.

In der letzten Runde musste Keller, die am Freitag im Short Track ebenfalls Dritte geworden war, ihren Podestplatz gegen eine Schweizer Konkurrentin verteidigen. Nicole Koller konnte die Lücke jedoch nicht mehr schliessen und wurde Vierte.

Rissveds vorne weg

Die Bedingungen in Leogang waren schwierig. Kurz nach Rennstart hatte der Himmel seine Schleusen geöffnet, die ohnehin nicht trockene Strecke wurde zusätzlich noch einmal aufgeweicht. Am besten mit dem schlammigen Untergrund kam die Schwedin Jenny Rissveds zurecht. Nachdem ein Rencontre mit der US-Amerikanerin Savilia Blunk für sie glimpflich ausgegangen war, konnte sich Rissveds mehr und mehr absetzen.

Am Ende fuhr die Olympiasiegerin von 2016 ihren ersten Saisonsieg souverän ein. Der zweitplatzierten Pieterse nahm sie 56 Sekunden ab. Sowohl in Yongpyong als auch in Nove Mesto war Rissveds jeweils Zweite geworden.

Frei im Sturzpech

Bei Sina Frei ging es für einmal nicht auf. Die Zürcherin hielt sich in den ersten beiden Runden an der Spitze auf, wurde durch insgesamt drei Stürze aber zurückgeworfen. Der Austausch des Vorderrades sorgte bei der 28-Jährigen danach immerhin für etwas mehr Grip. Am Ende resultierte für Frei mit 3:42 Minuten Rückstand Rang 9.

Frei hatte am Freitag das Short-Track-Rennen gewonnen und in den bisherigen beiden Saisonrennen im Cross-Country mit den Rängen 1 und 3 geglänzt. Im Gesamtweltcup musste sie die Führung nun aber an Rissveds abtreten.

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