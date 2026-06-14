Legende: Kämpfte sich stetig nach vorne Mathias Flückiger. Keystone/Maxime Schmid

Die Schweizer Mountainbiker verpassen beim Weltcup in Leogang im Cross Country das Podest.

Mathias Flückiger (6.) sorgt für das beste Schweizer Resultat, auch Filippo Colombo (8.) und Fabio Püntener (10.) fahren in die Top 10.

An der Spitze feiern die Franzosen einen vermeintlichen Dreifachsieg. Kurz nach dem Rennen wird mit Mathis Azzaro aber der Zweitplatzierte disqualifiziert.

Im Frauen-Rennen sorgt Alessandra Keller als Dritte für das beste Schweizer Ergebnis.

5 Schweizer in den Top 15 kann sich durchaus sehen lassen. Um die absoluten Spitzenplätze konnten die Schweizer Mountainbiker beim Cross-Country-Rennen in Leogang aber nicht ganz mitreden. Das hatte auch mit einem französischen Trio zu tun, das seine Ambitionen bereits in der Startrunde angedeutet hatte.

Luca Martin, Mathis Azzaro und Adrien Boichis schafften es früh, eine Lücke aufzureissen. Bjorn Riley konnte das Tempo zuerst noch mitgehen, doch auch der junge US-Amerikaner musste das Trio schliesslich ziehen lassen. In der letzten Runde war es der 23-jährige Boichis, der im Aufstieg zur entscheidenden Attacke ansetzte und wenig später seinen ersten Weltcup-Sieg bejubeln konnte.

Azzaro sicherte sich Rang 2, wurde kurz nach dem Rennen aber disqualifiziert, weil er in der letzten Runde eine falsche Abzweigung genommen hatte. Sein Landsmann Martin erbte damit Rang 2. Schon in Südkorea und in Tschechien war er jeweils Zweiter geworden. Riley profitierte ebenfalls und durfte sich unverhofft über einen Podestplatz freuen.

Flückiger mit Aufholjagd, Colombo mit Sturz

Bester Schweizer beim französischen Doppelsieg war letztlich Mathias Flückiger – «Mister Leogang» also. Der Weltcup-Halt im Salzbuger Land war in den vergangenen Jahren ein erfolgreiches Pflaster für den Oberaargauer. 2021 und 2022 war ihm hier das Double aus Short-Track- und Cross-Country-Sieg gelungen, im Vorjahr fuhr er hier einen seiner zwei Saison-Podestplätze heraus.

Auf das Podest reichte es Flückiger, der auf Sieger Boichis 1:39 Sekunden einbüsste, am Sonntag nicht. Der 37-Jährige zeigte aber ein starkes, konstantes Rennen und machte vor allem in der zweiten Rennhälfte viele Plätze gut. Rang 6 ist für ihn das beste Saisonresultat.

Filippo Colombo (8.) hatte in der ersten Runde einen schmerzhaften Crash zu verzeichnen, erkämpfte sich mit einem blutenden Ellbogen aber einen Platz in den Top 10. Fabio Püntener (10.) und Dario Lillo (11.), Sieger beim Saisonauftakt in Yongpyong, folgten dahinter.

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