Hier finden Sie alles Wissenswerte zum Mountainbike-Weltcup in Lenzerheide am kommenden Wochenende.

Die neuen Schweizer Trümpfe im Jahr nach Nino Schurter

Legende: Mischt in dieser Saison munter an der Weltspitze mit Sina Frei. Keystone/MAXIME SCHMID

Die zehnte Ausgabe des Mountainbike-Weltcups in Lenzerheide ist auch ein Neuanfang. Im Jahr 1 nach Nino Schurter mischen die Schweizer mit neuen Trümpfen vorn mit.

Der Höhepunkt in Lenzerheide bleiben die olympischen Cross-Country-Rennen am Sonntag. Die Strecke ist technisch anspruchsvoll und selektiv, gespickt mit langen Anstiegen und schnellen Abfahrten. Lokalmatador Nino Schurter kürte sich vor seinem Heimpublikum unter anderem zum Weltmeister und Rekord-Weltcupsieger und lockte das Publikum in Scharen an.

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Los geht es am Freitag mit den Short-Track-Rennen. Am Samstag sorgen die Downhill-Spezialisten für Spektakel. Für Lisa Baumann sind Podestränge dort nicht ausser Reichweite.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Mountainbike-Action in Lenzerheide gibt's dieses Wochenende bei SRF wie folgt zu sehen: Freitag, 18:00 Uhr: Short Track Frauen

Freitag, 18:50 Uhr: Short Track Männer

Samstag, 13:00 Uhr: Downhill Frauen

Samstag, 14:10 Uhr: Downhill Männer

Sonntag, 13:30 Uhr: Cross Country Frauen

Sonntag, 15:30 Uhr: Cross Country Männer

Lillo springt in die Bresche

2026 ist die Ausgangslage aus Schweizer Sicht so offen wie lange nicht. Nach fast zwei Jahrzehnten mit Schurter als Fixpunkt sucht die Schweiz ein neues Aushängeschild.

Ohne Lokalmatador und Publikumsmagnet Schurter gehören am Sonntag im Cross-Country insbesondere Dario Lillo, Filippo Colombo und Fabio Püntener zu den Anwärtern auf den Sieg. Auch Mathias Flückiger und Lars Forster könnten der Konkurrenz Paroli bieten.

Die internationale Messlatte setzten zuletzt, zumindest in Abwesenheit des nur sporadisch antretenden Olympiasiegers Tom Pidcock, meist die aufstrebenden Franzosen.

Luca Martin hat sich bereits als Siegfahrer etabliert. Mathis Azzaro gehört ebenfalls regelmässig zu den Schnellsten, Adrien Boichis machte zuletzt mit seinem ersten Weltcupsieg auf sich aufmerksam.

Starkes Schweizer Trio bei den Frauen

Bei den Frauen geht Sina Frei als erste Herausforderin von Jenny Rissveds ins Rennen. Die Zürcherin, bei den Juniorinnen einst Seriensiegerin und 2021 Olympiazweite in Japan, ist formidabel in die Saison gestartet und mischt nun regelmässig zuvorderst mit.

Dahinter lauern Nicole Koller und die Short-Track-Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcupsiegerin Alessandra Keller, die nach ihrem Triumph am Cape Epic später in den Weltcup eingestiegen ist und sich der Spitze von Rennen zu Rennen wieder genähert hat.

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