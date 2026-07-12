Der Franzose Adrien Boichis gewinnt das Cross-Country-Rennen in Pal Arinsal (AND).

Bester Schweizer ist Dario Lillo auf Rang 12.

Bei den Frauen feiert Sina Frei als 3. einen Podestplatz.

Die Schweizer Männer müssen ohne Podestplatz vom Mountainbike-Weltcup aus Pal Arinsal in Andorra abreisen. Beim Cross-Country-Rennen am Sonntag verloren die Schweizer schon früh den Anschluss und blieben bis zum Schluss klar hinter den Spitzenplätzen zurück.

Dario Lillo klassierte sich als 12. knapp ausserhalb der Top 10 und war damit der beste Schweizer. Lange hatte Fabio Püntener diese Position für sich beansprucht. Ein platter Hinterreifen machte ihm in der 6. von 8 Runden aber einen Strich durch die Rechnung, am Ende resultierte Rang 31. Auch Mathias Flückiger (25.) hatte schon früher im Rennen einen Platten zu beklagen gehabt. Marcel Guerrini (14.) und Vital Albin (18.) schafften es in die Top 20.

Französischer Doppelsieg

Den Sieg machten schon früh die beiden Franzosen Adrien Boichis und Mathis Azzaro unter sich aus. Gemeinsam fuhren die beiden Landsmänner an der Spitze und wechselten sich bei der Führungsarbeit ab. Zwei Runden vor Schluss riss Boichis dann eine Lücke auf, die Azzaro nicht mehr schliessen konnte.

Unbedrängt fuhr der 23-Jährige anschliessend zum Sieg. Nach dem 2. Rang im Short Track am Freitag setzte Boichis, der auch auf der Strasse unterwegs ist, noch einen drauf. Im Mountainbike-Weltcup ist es sein 7. Podestplatz in Serie. Azzaro klassierte sich auf dem 2. Platz, der Deutsche Luca Schwarzbauer vervollständigte das Podest.

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