Ronja Blöchlinger fährt beim Cross-Country-Sieg von Jenny Rissveds (SWE) in Lenzerheide aufs Podest.

Vier Schweizerinnen landen in den Top Ten, Vorjahressiegerin Alessandra Keller stürzt bereits in der Startrunde und beendet das Rennen dann auf dem 19. Rang.

Das Cross-Country-Rennen der Männer in Lenzerheide läuft ab 15:30 live auf SRF zwei.

Die Schweizer Mountainbikerinnen haben auch im letzten Rennen beim Heimweltcup in Lenzerheide Grund zur Freude: Wie schon am Freitag im Short Track landete Ronja Blöchlinger auf dem 2. Platz, sie musste sich nur der Schwedin Jenny Rissveds geschlagen geben. Dritte wurde Short-Track-Siegerin Savillia Blunk (USA).

Die 25-Jährige feierte damit ihre Podestpremiere in dieser Disziplin. Zu Beginn des Rennens hatte die Appenzellerin den Ton angegeben – sie ging als Führende in die 2. Runde im Zauberwald. Doch von hinten kam Rissveds immer näher, ehe sie Blöchlinger überholen konnte und die Führung übernahm. Diese gab die Schwedin, die nach 2016 und 2019 zum 3. Mal in Lenzerheide triumphierte, bis zum Ende nicht mehr her.

Lange sah es so aus, als würde mit Sina Frei auch eine 2. Schweizerin vom Podest grüssen. Die Zürcherin musste ihren 3. Zwischenrang aber in der vorletzten Runde abgeben. Sie kam als 4. ins Ziel. Nicole Koller (7.) und Ramona Forchini (9.) rundeten das tolle Schweizer Ergebnis ab.

Keller stürzt in der Startrunde

Vorjahressiegerin Alessandra Keller hatte direkt zu Beginn einen Rückschlag zu verkraften. Die Drittplatzierte des Short-Track-Rennens am Freitag stürzte knapp zwei Minuten nach dem Startschuss bei einer Wurzelpassage. Nach einer kurzen Reparatur an den Bremsen ging es für die 30-jährige Nidwaldnerin weiter. So musste sie mit fast zwei Minuten Rückstand das Feld von hinten aufrollen.

Ihre Aufgabe als Jägerin erledigte Keller souverän. Rang um Rang machte sie gut, für einen Sprung nach ganz vorne war die Hypothek aus der 1. Runde aber zu gross. Am Ende schaute für die Short-Track-Weltmeisterin dennoch der 19. Platz heraus.

So geht's weiter

Nach einer knapp zweiwöchigen Rennpause gastiert der Mountainbike-Weltcup vom 3. bis 5. Juli im italienischen La Thuile. SRF überträgt die Rennen der Frauen und Männer live.