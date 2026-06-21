Der Franzose Luca Martin profitiert beim Cross-Country-Rennen in Lenzerheide von einem Sturz seines führenden Landsmannes und gewinnt.

Luca Schätti gewinnt das Duell um Rang 7 gegen Filippo Colombo auf der Zielgeraden und wird bester Schweizer.

Im Rennen der Frauen feiert Ronja Blöchlinger ihre Podestpremiere im Cross Country.

Wie schon beim Cross-Country-Rennen im österreichischen Leogang vor Wochenfrist und beim Short-Track-Wettkampf am Freitag zeichnete sich in Lenzerheide auch am Sonntag schon früh ein französischer Doppelsieg ab. In der 4. von 8 Runden setzten sich Adrien Boichis und Gesamtweltcup-Leader Luca Martin von ihren letzten Konkurrenten ab.

In der Folge lieferten sich die beiden Landsmänner ein packendes Duell um den Sieg. Auf der letzten Runde liess der 23-jährige Boichis seinen ein Jahr älteren Widersacher im Anstieg scheinbar mühelos stehen. 2 Minuten später rutschte er in einer Kurve aber weg und kam zu Fall. So zog Martin wieder an ihm vorbei und jubelte wenig später über seinen 1. Sieg im Cross Country in dieser Saison.

Schlusssprint zwischen Schätti und Colombo

Hinter den beiden Franzosen komplettierte der US-Amerikaner Bjorn Riley wie schon vor einer Woche das Podest. Im Kampf um das beste Schweizer Resultat lieferten sich Luca Schätti und Filippo Colombo einen Zweikampf. Die beiden Einheimischen bogen mit fast zweieinhalb Minuten Rückstand gemeinsam auf die Zielgerade ein, wobei Schätti die grösseren Reserven hatte und sich im Schlusssprint durchsetzte.

Damit beendete der 26-jährige Zürcher das Rennen auf Platz 7, dem Tessiner blieb Rang 8. Mit Dario Lillo (10.), dem besten Schweizer im Gesamtweltcup (3.), und Fabio Püntener (15.) schafften es lediglich 2 weitere Schweizer in die Top 30.

So geht's weiter

Nach einer knapp zweiwöchigen Rennpause gastiert der Mountainbike-Weltcup vom 3. bis 5. Juli im italienischen La Thuile. SRF überträgt die Rennen der Frauen und Männer live.

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