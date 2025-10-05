Jenny Rissveds (SWE) feiert beim Weltcup in Lake Placid (USA) im Cross Country einen überlegenen Sieg.

Alessandra Keller fährt als beste Schweizerin auf dem 5. Rang.

Um 21:30 Uhr folgt das Rennen der Männer.

Ginge es nach Jenny Rissveds, dürfte die Mountainbike-Saison wohl gerne noch etwas länger dauern. Die Schwedin, in Lake Placid bereits am Freitag Siegerin im Short Track, triumphierte zwei Tage später bei pittoresken Bedingungen auch im Cross Country.

Es war ein einsames Rennen, das die Weltmeisterin von Crans-Montana im Bundesstaat New York ablieferte. Bereits in der ersten von sieben Runden verabschiedete sich Rissveds von der Konkurrenz und baute ihren Vorsprung in der Folge kontinuierlich aus, der am Ende satte 2:16 Minuten betrug. Zuletzt hatte 2014 im Weltcup eine Fahrerin mit solch einem grossen Abstand gewonnen.

Mit ihrem dritten Saisonsieg vertagte Rissveds die Entscheidung im Gesamtweltcup auf das Finale am nächsten Wochenende im kanadischen Mont-Sainte-Anne. Die Neuseeländerin Samara Maxwell, die in der ersten Saisonhälfte konstant auf das Podest gefahren ist, führt indes nach wie vor mit grossem Vorsprung und lässt sich kaum mehr einholen.

Keller beste Schweizerin

Spannender war beim zweitletzten Weltcup-Rennen der Saison der Kampf um die weiteren Podestplätze. In diesem war lange auch Alessandra Keller (5.) vertreten, ehe die Nidwaldnerin in der sechsten Runde abreissen musste. Schliesslich belegten Evie Richards (GBR) und Weltcupleaderin Maxwell (NZL) die weiteren Positionen auf dem Treppchen.

Das Schweizer Team-Ergebnis kann sich dennoch sehen lassen. Unweit hinter Keller klassierten sich Ronja Blöchlinger (7.), Sina Frei (8.), Ginia Caluori (10.), Jolanda Neff (11.) und Nicole Koller (13.)

Mountainbike in Lake Placid