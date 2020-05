2019 war das Jahr von Mathias Flückiger: In Kanada holte der Mountainbiker WM-Silber, im Weltcup gab es mit 5 Podestplätzen so viele wie zuvor in 10 Jahren zusammen und zweimal war er gar schneller als Überfahrer Nino Schurter.

Der 31-Jährige ist natürlich zufrieden mit seiner Saison – obwohl der 2. Platz hinter Schurter an der WM auch bitter war. «Ich hatte damals etwas Pech mit einer Reifenpanne. Es hätte auch Gold werden können», blickt Flückiger zurück.

Bauer und Tüftler

Mittlerweile sei er aber glücklich über Silber. «Von Schurter geschlagen zu werden, ist keine Schande», meint der Berner mit einem Lächeln.

Neben den Rennen hat Flückiger zwei weitere, eng mit dem Mountainbike-Sport verbundene Leidenschaften: