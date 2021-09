Koretzky verhindert Schweizer Doppelsieg in Lenzerheide

Mountainbiker in Lenzerheide

Victor Koretzky (FRA) heisst der Sieger des Weltcuprennens in Lenzerheide.

Die Schweiz bringt mit Nino Schurter und Mathias Flückiger zwei Fahrer auf das Podest.

Wie das Frauen-Rennen verlief, erfahren Sie hier.

Die Entscheidung vor rund 9000 Zuschauern fiel auf dem letzten Kilometer: Victor Koretzky griff kurz vor dem Ziel resolut an und konnte sich in der Dreier-Spitzengruppe etwas von seinen Konkurrenten Mathias Flückiger und Nino Schurter absetzen. Diese kleine Lücke sollte sich als entscheidend erweisen: Der Franzose wurde nicht mehr eingeholt und feierte einen knappen Sieg.

00:14 Video War Schurters Überholmanöver korrekt, Mathias Flückiger? Aus Sport-Clip vom 05.09.2021. abspielen

Dahinter kam es im Fight um Platz 2 zur Neuauflage des WM-Gold-Duells zwischen Flückiger und Schurter. Und erneut war es der Bündner, der den Berner in einer Kurve auf der Innenseite überholte. So steuerte Schurter dem 2. Platz entgegen, während sich Flückiger mit Rang 3 zufrieden geben musste.

01:07 Video Schurters Überholmanöver und die Zieleinfahrt Aus Sport-Clip vom 05.09.2021. abspielen

Flückiger verpasst Entscheidung, Schurter verpasst Rekord

Zwar verpasste Flückiger den vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups in Lenzerheide knapp. Es spricht aber alles dafür, dass der Olympia-Silbergewinner beim Weltcupfinal in zwei Wochen in den USA erstmals die Overall-Wertung gewinnen wird.

Der seit einer Woche neunfache Cross-Country-Weltmeister Schurter verfehlte seinen 33. Weltcupsieg letztlich um zwei Sekunden. Damit liegt der Olympiasieger von Rio 2016 weiterhin einen Triumph hinter Rekordmann Julien Absalon (FRA) zurück.