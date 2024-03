Zum 9. Mal bestreitet Nino Schurter das harte Etappenrennen, sein Teamkollege in diesem Jahr ist Sebastian Fini.

Cape Epic: Schurter peilt 3. Triumph an und fährt für guten Zweck

MTB-Team-Rennen in Südafrika

Am Sonntag startet im Südwesten von Südafrika das Cape Epic, ein Team-Etappenrennen im Mountainbike. Während 7 Etappen plus einem Prolog haben Zweierteams in der malerischen Landschaft Südafrikas auf einer Distanz von 617 Kilometern 16'500 Höhenmeter zu bewältigen.

Mittendrin: Der 10-fache Mountainbike-Weltmeister Nino Schurter. Er tritt mit dem Dänen Sebastian Fini in der UCI-Männer-Kategorie an – die einzige Kategorie, in der nur UCI-Lizenzierte antreten dürfen.

Es ist die Tour de France des Mountainbikesports.

Für Schurter hat das Rennen, das er zweimal (2017 und 2019) gewinnen konnte, einen hohen Stellenwert: «Das Cape Epic ist die Tour de France des Mountainbikesports. Es erneut zu gewinnen wäre ein weiteres Karrierehighlight.» Auch im praktischen Sinn: «Wir wollen beide das Rennen als letzte Vorbereitung für die Weltcupsaison nutzen.»

Video Schurter: «Es ist die Tour de France des Mountainbikesports»

Für einen guten Zweck

Schurter tritt mit Fini an, der nach einem Weltcuprennen auf ihn zugekommen sei und ihn angefragt habe. Fini und Schurter, die für unterschiedliche Werkteams fahren, treten für World Bicycle Relief an. Das ist eine Organisation, die mithilfe von Fahrrädern die Mobilität in Entwicklungsländern, aber auch Südafrika, fördert.

Video Schurter: «Wir können gemeinsam fahren und Geld für eine tolle Sache sammeln»

Da Schurter und Fini ein Team sind, dürfen sie maximal einen Abstand von 2 Minuten zueinander aufweisen, ansonsten gibt es eine happige Zeitstrafe von 1 Stunde. Neben der UCI-Kategorien gibt es eine für Männer, Frauen, eine gemischte, sowie Alterskategorien ab 40, beziehungsweise 50 Jahren. Bei allen Kategorien ausser derjenigen für UCI-Lizenzierte dürfen alle Personen über 19 Jahren an den Start gehen.

Glück trotz Erfahrung

«Obwohl ich bereits zum 9. Mal dabei bin, brauche ich das Glück auf meiner Seite», meint Nino Schurter vor dem Cape Epic. Das Rennen ist mit seinem unwegbaren Gelände und der grossen Distanz auch eine Herausforderung für das Material, wie Schurter anmerkt. Als (Mit-)Favoriten auf den Gesamtsieg sieht er das deutsche Siegerduo von 2022 mit Georg Egger und Lukas Baum.