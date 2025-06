Legende: Musste erst in der letzten Runde abreissen lassen Nicole Koller. Keystone/Maxime Schmid

Nicole Koller fährt beim Cross-Country-Rennen im Val di Sole als beste Schweizerin auf Rang 5.

Der Sieg geht wie vor zwei Wochen in Leogang an Weltmeisterin Puck Pieterse/NED.

Das Rennen der Männer gibt's ab 13:25 Uhr hier live.

Nicole Koller hat im italienischen Val di Sole ein weiteres Top-Resultat abgeliefert. Die in dieser Saison bisher konstanteste Schweizer Mountainbikerin verlor Rang 3 erst in der letzten von 7 Runden aus den Augen. Bei einer Tempoverschärfung von Laura Stigger/AUT und Jenny Rissveds/SWE in einem Aufstieg musste sie abreissen lassen. Am Ende schaute für die St. Gallerin Rang 5 heraus. In bisher 5 Saisonrennen war Koller nie schlechter als auf Rang 8 klassiert.

Mit Jolanda Neff (7.) schaffte eine weitere Schweizerin den Sprung in die Top 10. Alessandra Keller bekundete mit einem Sattelbruch in der Schlussrunde Pech und beendete das Rennen statt in den Top 10 ausserhalb der Top 30.

Pieterse einsam an der Spitze

An der Spitze feierte Puck Pieterse einen ungefährdeten Sieg. Die niederländische Weltmeisterin hatte sich bereits in der 2. Runde entscheidend absetzen können und fuhr in der Folge ein einsames Rennen an der Spitze. 26 Sekunden hinter Pieterse sicherte sich Samara Maxwell Rang 2. Die Neuseeländerin hatte beim Saisonauftakt in Brasilien gewonnen und wurde seither in jedem Rennen Zweite.

Resultate