Legende: Trotzte der Hitze Fabio Püntener. Keystone/Maxime Schmid

Zwei Wochen nach seiner Podest-Premiere fährt Fabio Püntener auch beim Cross-Country-Rennen im Val di Sole auf Rang 3.

Bei den Frauen verliert Nicole Koller das Podest erst spät aus den Augen und belegt Rang 5.

Die Siege gehen an den Chilenen Martin Vidaurre Kossmann und an die Niederländerin Puck Pieterse.

Fabio Püntener ist zum zweiten Mal in seiner Karriere auf das Weltcup-Podest in einem Cross-Country-Rennen gefahren. Vor zwei Wochen in Leogang hatte der 25-jährige Urner seine Premiere bejubelt – und nun eindrücklich bewiesen, dass dies kein einsamer Exploit war.

Fokus zuerst auf Colombo

Bei Rennhälfte hatte Püntener – anders als Filippo Colombo – noch nicht zur Spitzengruppe gehört. Zusammen mit zwei weiteren Fahrern, darunter dem späteren Sieger Martin Vidaurre Kossmann, hatte er auf der 5. von 8 Runden zu jener aufschliessen können. Während Colombo durch einen platten Hinterreifen den Anschluss verlor, biss sich Püntener vorne fest.

Premierensieger Vidaurre Kossmann und den zweitplatzierten Franzosen Mathis Azzaro musste der Schweizer zwar ziehen lassen. Luca Braidot konnte er jedoch auf Distanz halten und sich vor dem Italiener den 3. Rang sichern. Er profitierte dabei auch von einem Missgeschick: Braidot rutschte in einer Kurve weg und verpasste in der Folge eine Brücke.

Für Colombo schaute nach dem Defekt Rang 10 heraus. Noch vor dem Tessiner klassierte sich der 25-jährige Luca Schätti, der mit Rang 7 sein bestes Resultat erzielte.

Serie von Schurter gerissen

Bei seinem wohl letzten Auftritt im Trentino musste sich Nino Schurter mit Rang 14 begnügen. Der 39-jährige Bündner zeigte zwar eine starke Aufholjagd, das Podest lag für ihn aber nie in Reichweite. Damit riss eine eindrückliche Serie: Schurter war im Val di Sole stets in die Top 3 gefahren, 9 Mal konnte er hier gewinnen.

Koller lange in Tuchfühlung mit dem Podest

Bei den Frauen hat Nicole Koller ein weiteres Top-Resultat abgeliefert. Die in dieser Saison bisher konstanteste Schweizer Mountainbikerin verlor Rang 3 erst in der letzten von 7 Runden aus den Augen. Bei einer Tempoverschärfung von Laura Stigger/AUT und Jenny Rissveds/SWE in einem Aufstieg musste sie abreissen lassen. Am Ende schaute für die St. Gallerin Rang 5 heraus. In bisher 5 Saisonrennen war Koller nie schlechter als auf Rang 8 klassiert.

Mit Jolanda Neff (7.) schaffte eine weitere Schweizerin den Sprung in die Top 10. Alessandra Keller bekundete mit einem Sattelbruch in der Schlussrunde Pech und beendete das Rennen statt in den Top 10 ausserhalb der Top 30.

Pieterse einsam an der Spitze

An der Spitze feierte Puck Pieterse einen ungefährdeten Sieg. Die niederländische Weltmeisterin hatte sich bereits in der 2. Runde entscheidend absetzen können und fuhr in der Folge ein einsames Rennen an der Spitze. 26 Sekunden hinter Pieterse sicherte sich Samara Maxwell Rang 2. Die Neuseeländerin hatte beim Saisonauftakt in Brasilien gewonnen und wurde seither in jedem Rennen Zweite.

So geht's weiter

Die nächsten Weltcuprennen im Short Track respektive Cross Country stehen erst in knapp 3 Wochen an. Der Mountainbike-Tross macht vom 11.-13. Juli Halt in Pal Arinsal in Andorra, wo im vergangenen Jahr die Weltmeisterschaften stattgefunden haben.

