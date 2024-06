Am Wochenende findet im Wallis der Cross-Country-Weltcup im Mountainbike statt. Wir liefern die wichtigsten Infos zum Event in Crans-Montana.

Legende: Fährt um den Sieg mit Alessandra Keller. Keystone/MAXIME SCHMID

Ein Jahr vor den Mountainbike-Weltmeisterschaften im Wallis macht der Cross-Country-Weltcup Halt in Crans-Montana. Das sind die wichtigsten Infos zum Event:

Das Programm

Um 13 Uhr findet das Short-Track-Rennen der Frauen statt. Um 13:35 Uhr folgt jenes der Männer. Sonntag, 23. Juni: Das Cross-Country-Rennen Frauen startet um 12 Uhr. Die Männer sind ab 14:30 Uhr an der Reihe.

Die Strecke

Martin Seddon, der für das Design und den Bau von Strecken verantwortlich ist, bezeichnet den Kurs als «einen der schönsten der Tour. Er stellt eine unglaubliche technische Herausforderung für die Athleten dar und bietet spektakuläre Aussichtspunkte für die Zuschauer.» Diese eigens für die Veranstaltung entworfene Strecke wird auch für die WM 2025 genutzt. Die Länge des Rundkurses beträgt 3,5 km, wobei jeweils ein Höhenunterschied von 198 Metern überwunden werden muss.

Legende: Das Streckenprofil Die Strecke des Cross-Country-Rennens (rot) und von Short-Track-Kurs (blau). mtbworldseries-cransmontana.ch

Das Teilnehmerfeld

Crans-Montana ist die vorletzte Station vor den Olympischen Spielen. Anfang Juli finden in Les Gets (FRA) noch Rennen statt, danach geht es in Paris um die Olympia-Medaillen. Entsprechend werden im Wallis viele Topfahrerinnen und -fahrer am Start sein. Alessandra Keller, Nino Schurter und Mathias Flückiger, die für Paris selektioniert worden sind, sind gemeldet. Zudem werden unter anderen Filippo Colombo, Sina Frei und Thomas Litscher am Start stehen.

Jolanda Neff hingegen hat für die Rennen im Wallis abgesagt.

Von den internationalen Topstars werden der Brite Thomas Pidcock, die US-Amerikaner Christopher Blevins und Haley Batten sowie Puck Pieterse aus den Niederlanden erwartet.

So überträgt SRF

Samstag: ab 12:55 Uhr live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App.

ab 12:55 Uhr live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App. Sonntag: ab 11:50 Uhr (Frauen) und 14:25 Uhr (Männer) live auf SRF info und im Stream in der Sport App.