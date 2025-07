Alessandra Keller gewinnt zum 4. Mal das Short-Track-Rennen im andorranischen Pal Arinsal. Ronja Blöchlinger wird Dritte.

Bei den Männern verpasst Filippo Colombo das Podest als Vierter knapp.

Am Sonntag stehen in Andorra die Cross-Country-Rennen auf dem Programm.

Alessandra Keller und die Weltcupstation Pal Arinsal – das passt. Die Nidwaldnerin feierte am Freitagmorgen im Short Track ihren 1. Saisonsieg. Es ist bei total 5 Austragungen in Andorra bereits Kellers 4. Short-Track-Triumph an dieser Stätte. «Andorra ist ein wunderbarer Ort für mich. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier wieder gewinnen konnte», sagte die Nidwaldnerin.

Rang 2 mit vier Sekunden Rückstand ging an die Britin Evie Richards. Dahinter feierte Ronja Blöchlinger mit Platz 3 ihr bestes Karriere-Resultat. Mit Nicole Koller (5.) und Ramona Forchini (10.) schafften es zwei weitere Schweizerinnen in die Top 10.

Dank dem Tagessieg rückte Keller in der Short-Track-Gesamtwertung bis auf 100 Punkte an die Führende Richards heran. Auch der Rückstand von Koller auf die Spitzenreiterin beträgt 100 Punkte.

Colombo knapp neben dem Podest

Im Rennen der Männer sorgte Luca Martin für eine grosse Überraschung. Der Franzose wies Saison-Dominator Christopher Blevins in die Schranken und setzte sich im Zielsprint hauchdünn vor dem US-Amerikaner durch. Blevins hatte alle bisherigen fünf Short-Track-Rennen für sich entscheiden können.

Bester Schweizer war Filippo Colombo auch Rang 4. Der Tessiner vermochte den drittplatzierten Franzosen Mathis Azzaro im Schlusssprint nicht mehr abzufangen.

Nino Schurter lag lange gut im Rennen, wurde in der 10. von insgesamt 11 Runden jedoch in einen Sturz des Franzosen Victor Koretzky verwickelt und fiel so aus der Entscheidung um die Podestplätze. Am Ende musste sich Schurter als zweitbester Schweizer mit Rang 10 begnügen.

So geht es weiter

Nach einem Ruhetag am Samstag treten die Mountainbike-Cracks am Sonntag wieder in die Pedale, dann stehen die Cross-Country-Rennen an. Den Anfang machen die Frauen um 11:30 Uhr, die Männer folgen um 13:30 Uhr. Beide Rennen können Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App verfolgen.