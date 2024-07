MTB-Weltcup in Les Gets

Legende: Mit welchem Gefühl reist er nach Paris? Mathias Flückiger. Keystone/Maxime Schmid

Auf der WM-Strecke von 2022 kommt es am Wochenende zum letzten Mal vor Olympia zum Kräftemessen. An die Titelkämpfe in Les Gets hat Nino Schurter beste Erinnerungen. Vor knapp zwei Jahren krönte sich der Bündner im französischen Mountainbike-Hotspot zum Weltmeister – zum schier unglaublichen 10. Mal.

Doch: Schurter wird am Wochenende gar nicht am Start sein. Der 38-Jährige lässt die Olympia-Hauptprobe aus. Stattdessen setzt er auf ein Höhentraining im Engadin. Auch der Sieger von Crans Montana, Tom Pidcock, fehlt in den Savoyer Alpen. Der Brite bestreitet derzeit die Tour de France.

03:05 Video Archiv: Schurter krönt sich zum 10. Mal zum Weltmeister Aus Sport-Clip vom 28.08.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 5 Sekunden.

Formkurven bei Flückiger und Keller stimmen

Die Abwesenheit einiger Aushängeschilder könnte Mathias Flückiger in die Karten spielen. Der Berner hatte sich im Wallis nur Pidcock geschlagen geben müssen. Seine Formkurve scheint ebenso pünktlich auf Olympia den Höhepunkt zu erreichen wie diejenige von Alessandra Keller. Auch die Nidwaldnerin hatte in Crans Montana den 2. Platz belegt.