MTB-Weltcup in Nove Mesto/CZE

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mit den Rängen 3, 4, 5, 6 und 8 überzeugen die Schweizer Mountainbikerinnen im Short-Track-Rennen in Nove Mesto (CZE).

Linda Indergand steht beim Sieg von Puck Pieterse (NED) auf dem Podest.

Bei den Männern wird Filippo Colombo ebenfalls Dritter.

Nach 2 Rennen in Brasilien gastiert der Mountainbike-Weltcup dieser Tage im tschechischen Nove Mesto. Traditionell machten die Short-Track-Rennen den Auftakt ins Renn-Wochenende.

Bei den Frauen brillierten die Schweizerinnen mit einem starken Team-Ergebnis. Gleich ein Quartett klassierte sich in den Top 6. Dank Ramona Forchini (8.) ist es gar ein Quintett in den Top 8.

Beim Zielsprint nach 6 Runden kamen noch 6 Fahrerinnen für den Tagessieg infrage. Die besten Beine hatte die Niederländerin Puck Pieterse, die sich mit 2 Radlängen Vorsprung auf Weltmeisterin Evie Richards (GBR) durchsetzte.

Den 3. Platz schnappte sich Linda Indergand, welche auf den letzten Metern Teamkollegin Alessandra Keller noch abfing. Direkt dahinter klassierten sich Jolanda Neff (5.) und Nicole Koller (6.). Die ersten 8 Fahrerinnen wurden alle innerhalb einer Sekunde gewertet.

Colombo bei Blevins-Sieg Dritter

Auch beim Rennen der Männer, welches eine Runde länger dauerte, stand am Ende ein Schweizer auf dem Podest. Filippo Colombo hielt sich auf der 2. Renn-Hälfte stets in den vordersten Positionen des Feldes auf und sprintete auf den 3. Platz.

Der Sieg ging an den Amerikaner Christopher Blevins, der auf der Zielgeraden mit einem unwiderstehlichen Antritt an Colombo und Victor Koretzky (FRA/2.) vorbei von der 3. an die 1. Position vorstiess. Für Blevins ist es im 3. Short Track der Saison der 3. Sieg – immer vor Teamkollege Koretzky.

Mit Lars Forster (6.) und Thomas Litscher (8.) klassierten sich weitere Schweizer in den Top 10. Nino Schurter musste mit Rang 26 vorliebnehmen, Mathias Flückiger war auf der letzten Runde in einen Sturz verwickelt.