Beim Cross-Country-Weltcup in Nove Mesto wird Mathias Flückiger Dritter. 3 Schweizerinnen klassieren sich in den Top 10.

MTB-Weltcup in Nove Mesto

Legende: Auf dem Weg in die Top 3 Mathias Flückiger Freshfocus/Archiv

Mathias Flückiger sorgte beim Weltcup in Nove Mesto für das Schweizer Highlight. Der 32-Jährige fuhr lange an 3. Position und vermochte dann noch zum zweitplatzierten Mathieu van der Poel aufzuschliessen. Der Schweizer und der Niederländer lieferten sich ein packendes Duell. Am Schluss musste sich Flückiger aber geschlagen geben.

Eine Klasse für sich war Tom Pidcock. Der 21-jährige Brite setzte sich in der 3. Runde von Van der Poel ab und feierte in seinem 2. Elite-Rennen seinen 1. Sieg. Pidcock distanzierte die Konkurrenz um eine Minute und mehr.

Schurter früh zurückgebunden

Nino Schurter konnte bei den von ihm nicht sonderlich geliebten feuchten Bedingungen nicht in den Kampf um die Podestränge eingreifen. Der Bündner verlor früh den Anschluss. In der 4. von 6 Runden verzeichnete er einen glimpflich verlaufenen Sturz und büsste mehr als 3 Minuten auf Pidcock ein.

Lecomte überlegen

Bei den Frauen gab es an Loana Lecomte erneut kein Vorbeikommen. Die junge Französin gewann nach ihrem Auftaktsieg vor einer Woche in Albstadt (GER) auch in Nove Mesto (CZE). Die 21-Jährige siegte überlegen vor Haley Batten (USA) und Rebecca McConnell (AUS) auf. Für Lecomte war es im 4. Rennen bei der Elite bereits ihr 3. Sieg.

Indergand erneut beste Schweizerin

Ausgiebiger Regen in den letzten Tagen hatte die schwierige Strecke derart aufgeweicht, dass das Rennen zu einer Schlammschlacht verkam. Das bekam auch Linda Indergand zu spüren. Die Urnerin verzeichnete in der letzten Runde einen Sturz, war im Ziel als 6. mit 2:50 Minuten Rückstand auf Lecomte aber dennoch die beste Schweizerin. Gleich hinter ihr klassierten sich Sina Frei als 7. (+3:22) und Jolanda Neff als 8. (+3:39).

Nach einer vierwöchigen Wettkampfpause geht es im Juni mit dem Weltcup im österreichischen Leogang weiter.