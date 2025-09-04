Legende: Fuhr im Oberwallis auf das Podest Kathrin Stirnemann (Archiv). Keystone/Maxime Schmid

Kathrin Stirnemann sorgt an der Mountainbike-WM im Wallis für einen Schweizer Medaillengewinn.

Mit dem E-Mountainbike wird die 35-Jährige im Cross Country Zweite.

Zu Gold fehlen Stirnemann 35 Sekunden.

Kathrin Stirnemann ist ein bekannter Name im Mountainbike-Sport. Viele Jahre war sie erfolgreich im Weltcup in den Disziplinen Cross Country und Eliminator unterwegs. 2020 erfolgte dann der Wechsel auf das E-Mountainbike. Gleich in ihrer 1. Saison gewann Stirnemann WM-Silber.

Diesen Erfolg konnte sie nun im Wallis wiederholen. 35 Sekunden hinter der Österreicherin Anna Spielmann fuhr Stirnemann erneut zur Silbermedaille. Dritte wurde die Deutsche Sofia Lena Wiedenroth (+1:57 Minuten), welche die Schweizerin Nathalie Schneitter um 20 Sekunden auf Rang 4 verwies.

Die 3. Schweizerin, Santina Malacarne, beendete das Rennen auf Platz 7 (+7:57). Es waren nur 9 Teilnehmerinnen am Start.