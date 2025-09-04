Legende: Fuhr im Oberwallis auf das Podest Kathrin Stirnemann (Archiv). Keystone/Maxime Schmid

E-Mountainbikerin Kathrin Stirnemann wird an der WM im Wallis Zweite im Cross Country.

Dank Joris Ryf bejubeln auch die Schweizer Männer eine Silbermedaille.

Kathrin Stirnemann ist ein bekannter Name im Mountainbike-Sport. Viele Jahre war sie erfolgreich im Weltcup in den Disziplinen Cross Country und Eliminator unterwegs. 2020 erfolgte dann der Wechsel auf das E-Mountainbike. Gleich in ihrer 1. Saison gewann Stirnemann WM-Silber.

Diesen Erfolg konnte sie nun im Wallis wiederholen. 35 Sekunden hinter der Österreicherin Anna Spielmann fuhr Stirnemann erneut zur Silbermedaille. Dritte wurde die Deutsche Sofia Lena Wiedenroth (+1:57 Minuten), welche die Schweizerin Nathalie Schneitter um 20 Sekunden auf Rang 4 verwies.

Die 3. Schweizerin, Santina Malacarne, beendete das Rennen auf Platz 7 (+7:57). Es waren nur 9 Teilnehmerinnen am Start.

Ryf ebenfalls auf dem WM-Podest

Enger ging es bei den Männern zu und her. Joris Ryf musste sich nur vom Franzosen Jérôme Gilloux bezwingen lassen, auf Gold fehlten ihm 7 Sekunden. Bronze ging mit Hugo Pigeon an einen weiteren Franzosen. Lukas Dennda, der 2. Schweizer am Start, belegte im 16-köpfigen Feld Platz 6.