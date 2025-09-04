- E-Mountainbikerin Kathrin Stirnemann wird an der WM im Wallis Zweite im Cross Country.
- Dank Joris Ryf bejubeln auch die Schweizer Männer eine Silbermedaille.
Kathrin Stirnemann ist ein bekannter Name im Mountainbike-Sport. Viele Jahre war sie erfolgreich im Weltcup in den Disziplinen Cross Country und Eliminator unterwegs. 2020 erfolgte dann der Wechsel auf das E-Mountainbike. Gleich in ihrer 1. Saison gewann Stirnemann WM-Silber.
Diesen Erfolg konnte sie nun im Wallis wiederholen. 35 Sekunden hinter der Österreicherin Anna Spielmann fuhr Stirnemann erneut zur Silbermedaille. Dritte wurde die Deutsche Sofia Lena Wiedenroth (+1:57 Minuten), welche die Schweizerin Nathalie Schneitter um 20 Sekunden auf Rang 4 verwies.
Die 3. Schweizerin, Santina Malacarne, beendete das Rennen auf Platz 7 (+7:57). Es waren nur 9 Teilnehmerinnen am Start.
Ryf ebenfalls auf dem WM-Podest
Enger ging es bei den Männern zu und her. Joris Ryf musste sich nur vom Franzosen Jérôme Gilloux bezwingen lassen, auf Gold fehlten ihm 7 Sekunden. Bronze ging mit Hugo Pigeon an einen weiteren Franzosen. Lukas Dennda, der 2. Schweizer am Start, belegte im 16-köpfigen Feld Platz 6.