Legende: Zurück nach langer Leidenszeit Chris Froome. Keystone

Im Juni 2019 hatte für Chris Froome ein Sturz bei der Dauphiné-Tour Brüche an Oberschenkel, Hüfte, Ellbogen, Rippen und im Nackenbereich zur Folge gehabt. Nach 8 Monaten Zwangspause hat der 34-Jährige in der 1. Etappe der UAE-Tour sein Comeback gegeben. Der Brite will beim Etappenrennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten primär wieder Rennkilometer sammeln.

5. Toursieg im Visier

«Ich bin noch weit davon entfernt, wo ich vor dem Sturz war», hatte Froome vor dem Rennen zu Protokoll gegeben. Er erreichte in Dubai auf dem 115. Platz mit dem Hauptfeld das Ziel. Sein grosses Saisonziel ist im kommenden Juli der 5. Triumph bei der Tour de France.

Sieger des ersten Teilstücks der Abu-Dhabi-Rundfahrt war der Deutsche Pascal Ackermann. Er gewann die 148 Kilometer lange Etappe vom Zabeel Park nach Al Marjan Island im Sprint vor dem dreimaligen Tour-de-France-Etappensieger Caleb Ewan aus Australien und dem Franzosen Rudy Barbier.