Mountainbiker Mathias Flückiger hat sich am Donnerstag erstmals öffentlich zu seinem Dopingfall geäussert.

Vor sechseinhalb Monaten stand die Welt von Mathias Flückiger still. Einen Tag vor dem EM-Rennen in München wurde der Mountainbiker über einen positiven Dopingbefund informiert. In einer Probe vom Juni wurden Spuren der anabolen Substanz Zeranol gefunden, Flückiger wurde provisorisch gesperrt.

«Der 18. August war der schlimmste Tag meines Lebens», sagte Flückiger. Der 34-Jährige äusserte sich am Donnerstag in Ittigen nach mehr als einem halben Jahr erstmals öffentlich zum Fall. «Ich wurde für etwas beschuldigt, das ich nicht getan habe», so der Olympia-Silbergewinner, der stets seine Unschuld beteuert hatte.

03:59 Video Flückiger: «Man geht von einer Kontamination aus» Aus Sport-Clip vom 02.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 59 Sekunden.

Fall noch nicht abgeschlossen

Kurz vor Weihnachten hob die Disziplinarkammer von Swiss Olympic die provisorische Sperre auf. Sie entschied aufgrund der geringen Menge Zeranol, dass das Testresultat atypisch war und nicht hätte gewertet werden dürfen.

Freigesprochen ist Flückiger nicht, der Fall ist weiterhin hängig. Trotzdem kann sich der Oberaargauer nach belastenden Monaten wieder seiner Leidenschaft widmen: dem Mountainbiken.