Legende: Stein des Anstosses Fabio Jakobsen (links hinter der Bande) wurde von Dylan Groenewegen (vorne) abgedrängt. imago images

«Ich kann verstehen, dass diese Angelegenheit schwer auf seiner Seele lastet und dass er damit abschliessen will. Aber ich bin noch nicht bereit zu einem Treffen», sagte der 24-jährige Fabio Jakobsen in einem zu Weihnachten veröffentlichten Interview der niederländischen AD.

Dylan Groenewegen hatte seinen Landsmann am 5. August bei der Polen-Rundfahrt in einem abschüssigen Zielsprint in Kattowitz bei 80 Stundenkilometern in eine Absperrung gedrängt.

Wir sind menschliche Wesen, keine Tiere. Das ist ein Sport, kein Krieg, bei dem es keine Grenzen gibt.

1 Zahn und 130 Stiche

Jakobsen lag zwischenzeitlich im künstlichen Koma und musste im Oktober zur Rekonstruktion seines Kiefers und seines Gebisses erneut operiert werden. Jakobsen hatte nach dem Sturz nur noch einen eigenen Zahn und musste im Gesicht mit 130 Stichen genäht werden.

Der 27-jährige Groenewegen war nach dem Manöver für 9 Monate gesperrt worden. «Er hätte die Konsequenzen bedenken müssen. Wir sind menschliche Wesen, keine Tiere. Das ist ein Sport, kein Krieg, bei dem es keine Grenzen gibt», sagte Jakobsen.