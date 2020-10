Der Italiener wurde am Dienstag von einem Gitter getroffen. Jetzt ist klar: Er kann nicht weiterfahren.

Der Italiener Luca Wackermann aus dem zweitklassigen Team Vini Zabu-KTM kann nicht zur 5. Etappe des Giro d'Italia antreten. Der 28-Jährige war nach dem 4. Teilstück vom Dienstag durch ein fliegendes Absperrgitter erheblich verletzt worden. Das Gitter wurde durch einen zu tief fliegenden Helikopter aufgewirbelt.

Wackermann zog sich eine Fraktur des Nasenknochens und vermutlich auch im Kreuzbein-Bereich zu. Zudem erlitt er Prellungen und Wunden im Gesicht, an den Armen und Beinen sowie am Körper. Wackermann befindet sich im Spital von Messina. Es war sein erster Start an einer grossen Rundfahrt.

Zweiter Fahrer leicht verletzt

Auch Wackermanns Teamkollege Etienne van Empel wurde von dem Gitter getroffen, kam aber mit Schnittwunden am Finger davon. Laut dem Veranstalter RCS war ein Helikopter des TV-Senders RAI für den Unfall verantwortlich. Über mögliche Konsequenzen für den Piloten ist noch nichts bekannt.