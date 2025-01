Per E-Mail teilen

Legende: Kommen wohl mit dem Schrecken davon Dei deutschen Bahnrad-Fahrer. imago images/Sirotti

Die bei einem Trainingsunfall auf Mallorca verunglückten Mitglieder der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft sind zum grossen Teil wieder in Deutschland und müssen keine Spätfolgen fürchten. Das erklärte der deutsche Verband German Cycling am Freitag in einer Mitteilung.

«Alle hatten grosses Glück im Unglück. Das hätte alles viel schlimmer ausgehen können», sagte Mannschaftsarzt Matthias Baumann. Das Ausdauer-Nationalteam war am Montagvormittag von einem Auto erfasst worden.

Vollständige Genesung der sechs Fahrer erwartet

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten laut Verband alle Sportler bei einem optimalen Heilungsprozess vollständig genesen und ihren Sport wieder aufnehmen.

German Cycling machte erstmals konkrete Angaben zur Schwere der Verletzungen bei den sechs betroffenen Fahrern. Zwei Sportler haben sich demnach Lendenwirbelfrakturen zugezogen, zwei Fahrer erlitten Schulterbrüche, die übrigen zwei Athleten laborieren an tiefen Schürfwunden, Gehirnerschütterungen, Frakturen und einem Haarriss.