Schon vor dem Start der Tour de France (ab 29. August) gibt es den ersten Paukenschlag.

Das Team Ineos lässt zwei seiner prominentesten Fahrer zuhause. Chris Froome, vierfacher Tour-Sieger und Geraint Thomas, Champion von 2018, müssen die Frankreich-Rundfahrt vor dem Fernseher mitverfolgen. Derweil wurde der kolumbianische Vorjahressieger Egan Bernal zum alleinigen Teamcaptain ernannt.

Legende: Wurden nicht für die Tour de France aufgeboten Die zwei Briten Geraint Thomas (l.) und Chris Froome (r.). Hier noch vom Team Sky engagiert. Keystone

Froome, der nach einem bösen Sturz im vergangenen Jahr in dieser Saison sein Comeback gab, wird vom 20. Oktober bis 8. November an der Spanien-Rundfahrt Vuelta in die Pedale treten. Thomas seinerseits ist für den Giro d'Italia (3. bis 25. Oktober) aufgeboten worden.

«Eine Legende unseres Sports»

«Chris ist eine Legende unseres Sports. Wir möchten ihn dabei unterstützen, einen weiteren Grand-Tour-Titel zu gewinnen. Die Vuelta gibt ihm dieses kleine bisschen mehr Zeit, auf sein Top-Niveau zurückzukehren», sagte Brailsford.

Nach der Saison wird Froome Ineos verlassen und sich dem Team Israel Start-Up Nation anschliessen.