Marlen Reusser ist zurück – und wie: Bei ihrem zweiten Rennen im Dress von Movistar gewann sie die Trofeo Palma Femina auf Mallorca. Die Bernerin setzte sich in einem packenden Duell gegen die Spanierin Mavi Garcia durch.

Nach einer Attacke am Coll de Sa Creu bei Palma waren die beiden Spitzenfahrerinnen gemeinsam der Küste entlanggefahren und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinauf zum Castell de Bellver. Im Finale spielte Reusser dann ihre Stärke aus und sprintete unwiderstehlich zum Sieg.

Nach 8 Monaten Pause wieder zurück

Dieser Erfolg dürfte für die 33-jährige Schweizerin ein ganz spezieller sein: Es war ihr erst zweites Rennen seit Mai 2024, nachdem sie am Samstag zurückgekehrt war. Hinter ihr liegt ein langer Leidensweg. Aufgrund eines Post-Covid-Syndroms hatte die Bernerin im vergangenen Sommer sowohl die Olympischen Sommerspiele in Paris als auch die Heim-WM in Zürich absagen müssen. Nun zeigte sie auf Mallorca eindrücklich, dass sie die gesundheitlichen Sorgen hinter sich lassen konnte und dass 2025 wieder mit ihr zu rechnen ist.