Frei gehört in der U23 zu den weltbesten Mountainbikerinnen. Am Wochenende gibt sie ihr Weltcup-Debüt in der Elite-Kategorie beim Saisonauftakt in Albstadt.

Sina Frei könnte sich noch ein Jahr Zeit lassen und die nächste Saison wie gewohnt bei der U23 absolvieren. Doch die 21-jährige Zürcherin ist ambitioniert und wechselt im Weltcup bereits dieses Jahr zur Elite. Für Frei – welche bei der U23 zwei Mal den Gesamtweltcup gewonnen hat – ist es der perfekte Zeitpunkt:

Ich habe letztes Jahr die Lehre und die Spitzensport-RS abgeschlossen und kann mich nun voll auf den Sport konzentrieren. Ich freue mich, gegen die Weltbesten am Start zu stehen.

Die dreifache U23-Europameisterin gesellt sich bei den Elite-Fahrerinnen zu einem illustren Feld. Aus Schweizer Sicht starten auch die Nationalteam-Fahrerinnen Jolanda Neff, Linda Indergand, Ramona Forchini, Alessandra Keller, Kathrin Stirnemann und Corina Gantenbein in Albstadt in die neue Saison.

Im Weltcup fahren die U23 und die Elite auf derselben Strecke. Der Kategorien-Wechsel ergibt für Frei aber auch Änderungen: Andere Vorbereitung wegen dem zusätzlichen Short-Track-Rennen am Freitag und damit verbunden eine andere Trainingsplanung und Regeneration. Und natürlich der Wettkampf selbst, da wird Frei gefordert werden: «Das Rennen wird härter und länger. Man muss wirklich jede Sekunde Vollgas geben und voll fokussiert bleiben.»

Bild 1 / 4 Legende: In Aktion Frei bei der U23-WM 2018 in der Lenzerheide. Keystone Bild 2 / 4 Legende: WM-Silber im Cross Country In der U23-Kategorie holte Frei 2018 WM-Silber. Gold ging an ihre Landsfrau Alessandra Keller. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Eins mit der Natur Sina Frei. Keystone Bild 4 / 4 Legende: U23-Weltmeisterin im Cross Country Frei wird 2017 am Flughafen Zürich empfangen, nachdem sie im australischen Cairns bei den U23 WM-Gold im Cross Country holte. Keystone

Die U23-Weltmeisterin von 2017 will auch bei der Elite vorne mitfahren: «Mein Ziel ist es, in die Top-10 zu fahren.» Am Wochenende will Sina Frei in Albstadt die Elite-Fahrerinnen erstmals richtig herausfordern.

Sendebezug: Radio SRF 1, Sportmagazin, 07.05.2019, 18:45 Uhr.