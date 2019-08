Im Kampf um den Gesamtweltcup-Sieg zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Jolanda Neff und Kate Courtney ab. Dank des 2. Platzes im Cross-Country-Rennen von Val di Sole übernimmt die Ostschweizerin die Führung im Klassement von der bisher dominanten Amerikanerin.

In der letzten Runde schloss Neff zur bisher führenden Französin Pauline Ferrand-Prévot auf. Dies nach einer Schwäche in der Mitte des Rennens, von der sie sich aber wieder erholte. Im Schlusssprint um den Sieg behielt Ferrand-Prévot aber das bessere Ende für sich. Das Podest komplettierte Jenny Rissveds (Sd).

Neff muss damit weiter auf den ersten Vollerfolg in dieser Saison im Cross Country der olympischen Variante warten. Vor dem Heim-Weltcup in Lenzerheide am kommenden Wochenende (live auf SRF) hat sich die 26-Jährige dennoch in eine hervorragende Ausgangslage gebracht.

Mit Mathias Flückiger und Nino Schurter beendeten zwei Schweizer das Männerrennen auf dem Podest. Die beiden konnten die Tempoverschärfung des niederländischen Siegers Mathieu Van der Poel in der letzten Runde nicht mitgehen. Flückiger verlor im Ziel 18 Sekunden, bei Schurter wuchs der Rückstand bis auf 53 Sekunden an.

Schurter weiter auf Rekordjagd

Am kommenden Wochenende bietet sich Schurter am Heim-Weltcup in Lenzerheide die nächste Chance, mit seinem 33. Weltcupsieg den Rekord von Julien Absalon zu egalisieren. Ende August folgt mit der WM im kanadischen Mont-Sainte-Anne das eigentliche Saison-Highlight.

