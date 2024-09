Per E-Mail teilen

Nach zwei Wochen ist Primoz Roglic an der Vuelta zurück im roten Trikot des Gesamtführenden. Der Slowene, der Platz 1 auf der 6. Etappe an Ben O'Connor hatte abgeben müssen, holte sich das «Maillot Rojo» vom Australier zurück.

Rund 6 km vor dem Ziel griff Roglic im Schlussanstieg zusammen mit zwei Teamkollegen in der Spitzengruppe an und konnte sich fast mühelos von O'Connor und dem Rest lösen. Zwar war der 34-Jährige nur wenig später auf sich alleine gestellt, doch der Vuelta-Sieger der Jahre 2019-2021 zog sein Tempo durch und kam nach 168 km solo im Ziel auf dem Alto de Moncavillo an.

Roglic vor nächstem Vuelta-Gesamtsieg

1:49 Minuten Sekunden nahm Roglic O'Connor ab, der als Tages-Zwölfter ins Ziel kam. Damit führt der Captain des Teams Bora Handsgrohe vor den beiden letzten Etappen mit einem Vorsprung von 1:54 Minuten vor dem Decathlon-AG2R-Fahrer. Auf Platz 3 bleibt unverändert der Spanier Enric Mas. Er liegt bereits 2:20 Minuten hinter Roglic zurück.