Legende: Sind bald auch im Radsport zu sehen Gelbe Karten. imago images/Buzzi

Der Radsport-Weltverband hat die Einführung von Gelben Karten für Profirennen der Frauen und Männer beschlossen. Rennkommissare können zukünftig die Verwarnungen für jedes Vergehen von Fahrern oder anderen beteiligten Personen am Rennen ausstellen, die ein Risiko für die Sicherheit des Wettbewerbs darstellen. Dies beschloss die UCI am Mittwoch.

Das Gelbe-Karten-System wird im Testzeitraum vom 1. August bis Ende des Jahres noch keine Sanktionen nach sich ziehen. Ab dem 1. Januar 2025 werden Personen bei zwei Gelben Karten im gleichen Rennen disqualifiziert und für sieben Tage gesperrt. Drei Gelbe Karten innerhalb von 30 Tagen ziehen eine Sperre von 14 Tagen nach sich. Wer in einem Jahr sechs Gelbe Karten anhäuft, muss 30 Tage pausieren.

Funkkontakt vielleicht bald eingeschränkt

Getestet werden soll in einzelnen Rennen in diesem Jahr ausserdem, das Tragen von Kopfhörern zu beschränken. Am Ende des Jahres soll entschieden werden, ob es möglicherweise nur noch zwei Fahrern pro Team erlaubt wird, Funkkontakt mit ihren Teams zu haben.