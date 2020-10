Legende: Sorgte für Silber bei den Junioren Janis Baumann. Keystone

Mountainbike-EM: Junioren mit Silber und Bronze

Die Junioren Janis Baumann und Luke Wiedmann sicherten Swiss Cycling an der Mountainbike-EM im Tessin 2 weitere Medaillen. Die beiden mussten im Heimrennen in der Disziplin Cross-Country nur dem Dänen Oliver Verdersö Sölvhöj den Vortritt lassen. Baumann holte Silber und Wiedmann Bronze vor dem viertplatzierten Teamkollegen Dario Lillo. In der U23 hatten Joel Roth und Vital Albin am Samstag einen Doppelsieg gefeiert.

Downhill-Weltcup: Balanche verpasst Podestplatz

Camille Balanche konnte im Downhill-Weltcup nicht an ihren Gold-Coup an der WM vor einer Woche anknüpfen. Die 30-jährige Neuenburgerin belegte in den beiden Rennen in Maribor die Plätze 7 (Sonntag) und 8 (Freitag). Den Sieg am Sonntag holte sich die Deutsche Nina Hoffmann vor der Französin Marine Cabirou, die 48 Stunden zuvor gewonnen hatte. In 2 Wochen finden im portugiesischen Lousa die beiden letzten Rennen im verkürzten Weltcup statt.