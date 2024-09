4. Sieg in Folge: Hirschi auch in Pisa nicht zu schlagen

Legende: Dauerzustand Marc Hirschi in Jubelpose. Hier beim Gran Premio di Larciano. Imago/ABACAPRESS

Marc Hirschi hat sein viertes Rennen in Folge gewonnen. Der Berner Radprofi entschied die Coppa Sabatini, ein Eintagesrennen in der Provinz Pisa, für sich. Zuvor waren bereits Donostia-San Sebastian, das Bretagne Classic und der GP Industria & Artigianato in Larciano an Hirschi gegangen. Hirschi, der an der Coppa Sabatini im Ort Peccioli schon 2023 triumphiert hatte, startete 36 km vor dem Ziel einen Soloangriff. Am Ende distanzierte der Noch-Fahrer vom UAE Team Emirates das Rennen mit 28 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Gregor Mühlberger (AUT).