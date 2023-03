Legende: Bei der letztjährigen «TdS»-Ausgabe Sieger Geraint Thomas (r.). Freshfocus / Vincent Kalut

«TdS» geht in der Ostschweiz zu Ende

Die letzten Etappenorte der diesjährigen Tour de Suisse (11. bis 18. Juni) sind bekannt. Die 86. Landesrundfahrt geht in der Ostschweiz zu Ende. Die 7. Etappe vom Samstag, 17. Juni, führt von Tübach nach Weinfelden. Im thurgauischen Hauptort wird am Abend zudem die 4. Austragung der Frauen-Tour mit einem Rundstreckenrennen lanciert. Die Männer-Rundfahrt wird tags darauf mit der 8. Etappe, einem Zeitfahren durch die Stadt St. Gallen, abgeschlossen. Das Ziel liegt im etwas ausserhalb gelegenen Abtwil. Mit rund 25 Kilometern und einem hügeligen Streckenprofil wird den Fahrern zum Schluss nochmals alles abverlangt. Sportdirektor David Loosli sagt dazu: «Es lässt sich im Gesamtklassement viel Zeit gutmachen, aber auch verlieren.» Auf der gleichen Strecke absolvieren am Sonntag auch die Frauen ein Zeitfahren. Am Montag folgt das Teilstück nach Ebnat-Kappel, wo am Dienstag die 4. und letzte Etappe der Frauen-Tour gestartet wird.