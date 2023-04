Legende: Verpasst das Gold Race wegen Knieschmerzen Julian Alaphilippe. Imago Images/Fabio Ferrari

Alaphilippe durch Knieschmerzen ausgebremst

Das Team Soudal-Quickstep wird für das Gold Race am kommenden Sonntag auf seinen Leader Julian Alaphilippe verzichten müssen. Der zweifache Weltmeister leidet seit seinem Sturz an der Flandern-Rundfahrt am 2. April unter Knieschmerzen. Alaphilippe und sein Team hoffen auf ein Comeback beim Eintagesrennen «Flèche Wallone», das er schon dreimal gewinnen konnte.

