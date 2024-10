Per E-Mail teilen

Legende: Nach 4 Jahren zieht er weiter Michael Albasini. Keystone/VALENTIN FLAURAUD

Veränderungen bei Swiss Cycling

Die im September angekündigten strukturellen Optimierungen bei Swiss Cycling haben auch personelle Änderungen zur Folge. Michael Albasini verlässt den Verband nach vier Jahren auf eigenen Wunsch. Der Thurgauer wird ab 2025 beim in der Schweiz lizenzierten Pro-Team Q36.5 als Sportlicher Leiter arbeiten. Wer auf den abtretenden Strassen-Nationaltrainer folgt, ist noch unklar. Wie Swiss Cycling am Dienstag weiter mitteilte, übernimmt Kathrin Stirnemann ab 2025 das Mountainbike-Nationalteam der Frauen. Edi Telser, der bisher in einer Doppelfunktion tätig war, konzentriert sich künftig auf seine Arbeit als Headcoach und Nationaltrainer der Strassenfahrerinnen.