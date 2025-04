Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Portugiesischer Jubel João Almeida lässt sich das Leadertrikot nicht mehr entreissen Imago/Sirotti

Almeida mit Doppelschlag zum Tour-Sieg

João Almeida hat die Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Der Portugiese aus dem Team UAE Emirates entschied die 6. und letzte Etappe rund um Eibar als Solist für sich und verteidigte das Gelbe Trikot des Führenden erfolgreich. In der bergigen Königsetappe trat mit Marc Hirschi auch ein Schweizer in Aktion. Der Berner aus dem Tudor-Team war Teil einer grösseren Ausreissergruppe und führte das Rennen eine Zeit lang sogar alleine an. Das Ziel erreichte Hirschi, der sich bei den anstehenden Ardennen-Klassikern Hoffnungen auf gute Platzierungen macht, über sechs Minuten nach dem Sieger als 61.

Resultate